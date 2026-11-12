Quảng Trị: Quốc lộ 9C thông được một vệt đường để phương tiện qua lại

Phương tiện khắc phục vụ sạt lở mái ta-luy dương Quốc lộ 9C tại Km30+900, đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HP)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía tây tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to. Mưa lũ đã làm sạt lở mái ta-luy dương tại Km30+900 (đoạn qua xã Kim Ngân) với khối lượng hơn 10.000m3.

Sạt lở vùi lấp mặt đường gây ách tắc tuyến đường lên biên giới phía tây tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HP)

Đất đá từ trên cao tràn xuống vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường với chiều khoảng 100m gây ách tắc giao thông toàn bộ.

Clip thông được một vệt đường tại vị trí sạt lở trên Quốc lộ 9C.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng Quảng Trị huy động các đơn vị bố trí 2 mũi thi công (1 mũi hướng từ đường Hồ Chí Minh nhánh đông vào, mũi từ đường Hồ Chí Minh nhánh tây ra) và làm việc 3 ca để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở lớn, phạm vi thi công hạn chế không thể bố trí được nhiều thiết bị nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Khu vực sạt lở không có sóng điện thoại nên công tác điều hành, chỉ đạo xử lý cũng gặp khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã khắc phục khó khăn, tổ chức khắc phục hót dọn, nỗ lực thông đường trong đêm hôm qua 11/11.

Hiện việc lưu thông chỉ mới một vệt đường sạt chân mái ta-luy dương còn mặt đường vẫn bị đất đá lấp kín.

Tranh thủ thời tiết vùng biên giới không mưa, đơn vị vẫn tập trung khắc phục hiện trường vụ sạt lở để thông toàn bộ tuyến đường trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn Km89+600 đến Km89+680 đoạn qua xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cũng bị sạt lở mái ta-luy dương nghiêm trọng, gây tắc đường. Cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Hạt Quản lý đường bộ Rìn Rìn đã khắc phục tạm thời, giải phóng mặt đường cho thông một làn xe.