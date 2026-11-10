Quảng Trị: Quốc lộ 9C bị đất đá sạt lở gây tắc đường

Quốc lộ 9C tại km28 bị sạt lở, phương tiện không lưu thông được. (Ảnh: KN)

Cụ thể, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 9/11 đến 4 giờ ngày 10/11), tổng lượng mưa ở phía bắc tỉnh phổ biến 50-160mm, một số nơi cao hơn như Đồng Tâm 187mm, Trường Sơn 247mm; phía nam tỉnh phổ biến 100-300mm, một số nơi cao hơn như Vĩnh Ô 364mm, Hướng Sơn 402mm… Hiện nay, lũ thượng lưu trên các sông đang xuống chậm và ở mức xấp xỉ báo động 2, riêng sông Gianh tại Đồng Tâm dưới báo động 1.

Do mưa lớn, mực nước dâng cao gây chia cắt giao thông tại các ngầm tràn trên các tuyến đường ở khu vực miền núi; hoặc sạt lở ở một số vị trí trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

Tuyến đường trên địa bàn xã Kim Ngân bị ngập sâu, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo. (Ảnh: KN)

Báo cáo bước đầu cho biết, xã Đakrông có 6 điểm ngầm tràn ngập từ 2-2,5m; tại xã Kim Ngân, Quốc lộ 9C tại Km28 bị sạt lở với khối lượng khá lớn, đất đá bao trùm lên mặt đường nên phương tiện không lưu thông được. Các ngầm Km25 thuộc bản Khe Giữa, Km14 thuộc bản Ngân Thủy, ngầm Cụm Còi nước to và chảy xiết, các bản bị cô lập.

Công an xã Kim Ngân đã đặt biển cảnh báo về sự cố sạt lở trên Quốc lộ 9C để người dân và chủ phương tiện chủ động tìm biện pháp di chuyển phù hợp và bảo đảm an toàn giao thông khi mưa lớn và gió mạnh vẫn đang xảy ra.

Hiện tại, đơn vị quản lý tuyến đường đang chủ động phương tiện, nhân lực để san gạt khối lượng đất đá sạt lở nhằm thông đường trong thời gian sớm nhất phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.