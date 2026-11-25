Quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông. (Ảnh: H.M)

Theo đó, một khối lượng đất đá từ ta-luy dương đổ xuống tuyến đường 15D đi Cửa khẩu quốc tế La Lay, nhiều khối đá tràn ra mặt đường gây cản trở các phương tiện lưu thông.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã khuyến cáo người dân không di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, đất đá dễ sụt trượt; chú ý quan sát các dấu hiệu bất thường như đất đá rơi, vết nứt trên mặt đất, cây cối nghiêng đổ để chủ động phòng tránh và tuyệt đối không đi qua khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có cảnh báo nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đã khuyến cáo người dân không di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở trên tuyến Quốc lộ 15D. (Ảnh: H.M)

Trước đó, ngày 13/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, khoảng 2.000m3 đất đá đổ xuống chắn toàn bộ mặt đường Quốc lộ 15D. Nhiều tảng đá lớn đè lên hệ thống hộ lan bằng kim loại khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh. Khu vực sạt lở nằm trên đoạn đường đèo quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là sườn dốc.

Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 15D cùng các tuyến Quốc lộ 12A, 12C và 9C.