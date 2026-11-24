Hang động trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng ở Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, Ấn Độ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26/11 với nhiều hoạt động khảo sát điểm đến, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến hợp tác phát triển du lịch.

Thông qua chương trình, tỉnh Quảng Trị hướng đến quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc sắc đến thị trường Ấn Độ và quốc tế; đồng thời thu hút các nhà sản xuất phim, đạo diễn, hãng phim và đoàn làm phim quốc tế đến khảo sát, lựa chọn Quảng Trị làm bối cảnh ghi hình.

Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường quảng bá Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Trị 2027 và Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 22 đến 26/11, đoàn đại biểu, đối tác Ấn Độ cùng đại diện các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành quốc tế khảo sát các điểm quay của bộ phim SILAA và nhiều khu, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Các địa điểm được lựa chọn khảo sát gồm: Làng Du lịch Tân Hóa, hang Chuột, Tú Làn Lodge, Tú Làn River View, Blue Diamond Retreat, các điểm du lịch thuộc khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, Hang Chỉ huy-đường Trường Sơn huyền thoại, động Thiên Đường, suối nước Moọc, Sông Chày-Hang Tối; địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và khu vực đồi cát tại xã Nam Trạch.

Điểm nhấn của chương trình là Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, Ấn Độ, tổ chức vào chiều 24/11.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chiến lược marketing du lịch Quảng Trị hướng tới thị trường Ấn Độ; xây dựng chiến dịch truyền thông khai thác hiệu ứng từ bộ phim SILAA; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng cường liên kết điểm đến giữa các địa phương và khả năng thiết lập đường bay kết nối từ Ấn Độ đến Quảng Trị.

Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận cũng phân tích tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch Quảng Trị đối với thị trường khách Ấn Độ, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh kích cầu và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hãng hàng không cùng doanh nghiệp du lịch, lữ hành nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách Ấn Độ đến Quảng Trị trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tỉnh xác định Ấn Độ là một trong những thị trường du lịch quốc tế cần được quan tâm phát triển có trọng tâm, có chiến lược và lâu dài. Điều tỉnh kỳ vọng không chỉ là hình ảnh Quảng Trị xuất hiện trên màn ảnh Bollywood, mà từ màn ảnh ấy, Quảng Trị sẽ hiện diện trong lựa chọn điểm đến của ngày càng nhiều du khách Ấn Độ.

Thông qua chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, Quảng Trị kỳ vọng tăng cường liên kết giữa du lịch và điện ảnh, mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch mới phù hợp với thị hiếu khách Ấn Độ, qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Quảng Trị, góp phần chuẩn bị các điều kiện tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2027./.