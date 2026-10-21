Quảng Trị phối hợp với Công an Lào bắt 3 nghi phạm liên quan vụ 30 tấn pháo nổ

Lực lượng chức năng bắt giữ các nghi phạm vụ tàng trữ pháo trái phép. Ảnh: Mạnh Hùng

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP cùng với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến chuyên án đấu tranh với đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 13/9, lực lượng đấu tranh chuyên án tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.120 thùng pháo các loại, với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn. Tang vật gồm pháo loại 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...

Lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa lũ và địa hình phức tạp, các đối tượng liên quan đã bỏ trốn vào rừng.

Lực lượng chức năng tiêu hủy tang vật. Ảnh: Mạnh Hùng

Sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cùng Công an tỉnh Savannakhet tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, truy xét.

Ngày 19/10, tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng gồm: A Mày (SN 1962, biệt danh “Bố già đường biên”); Thạo A Lăm (SN 1983) và Thạo Đỏ (SN 1981). Cả 3 đối tượng đều trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ số pháo tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo quy định.