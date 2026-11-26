Nội dung của buổi làm việc tập trung vào tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và kế hoạch năm 2027; dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2026 và dự toán năm 2027; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh quản lý giai đoạn 2026-2030; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026 và phương án phân bổ vốn năm 2027 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Khánh Trinh

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Đạt đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, dự kiến có 39/45 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 27/32 chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ. Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2026 ước tăng 9,54% so với năm 2025, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Đạt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Khánh Trinh

Về việc dự toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2026, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/10/2026 đạt 12.457 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán Trung ương giao, 91,52% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 102,99% so với cùng kỳ năm trước. Ước thu ngân sách Nhà nước cả năm 2026 đạt 15.000 tỷ đồng, bằng 119% dự toán Trung ương. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 Trung ương giao 26.247 tỷ đồng.

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, hiện, HĐND tỉnh đã cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/11/2026. Sở Tài chính cho biết, dự kiến các dự án sẽ được giao vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030; đồng thời, giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2027 cho các dự án khởi công mới. Về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026, đến hết ngày 19/11, giải ngân kế hoạch năm 2026 đạt 4.870,442 tỷ đồng, ước giải ngân đến hết ngày 31/12/2026 đạt 95 - 100% kế hoạch vốn.

Năm 2027, tỉnh Quảng Trị được giao mục tiêu tăng trưởng 9%. Trên cơ sở dư địa tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, thống kê tỉnh ước tính GRDP năm 2027 tăng từ 10,1% đến 10,25%, với 45 tiêu chí dự kiến; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự kiến 16.500 tỷ đồng, bằng 107% so với ước thực hiện năm 2026.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực IX thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: Khánh Trinh

Đại diện các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Khánh Trinh

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Thuế tỉnh Quảng Trị, Kho bạc Nhà nước khu vực XII, Thống kê tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực IX, Ngân hàng Nhà nước khu vực VIII đã trao đổi, thảo luận về kết quả cũng như hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2026. Đồng thời, thẳng thắn nêu rõ các khó khăn, vướng mắc đặt ra bởi tình hình khách quan cũng như một số hạn chế cần tháo gỡ.

Trong đó, phải kể đến tình hình kinh tế dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức; biến động giá cả hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu, rủi ro lạm phát toàn cầu tiếp tục tác động đến sản xuất, kinh doanh và nguồn thu; nguồn thu còn tiềm ẩn rủi ro giảm; nguồn vốn đầu tư công phụ thuộc nhiều vào thu tiền sử dụng đất…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị Phạm Thị Hân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Khánh Trinh

Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Trị Dương Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Khánh Trinh

HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, sự phối hợp và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tài chính thời gian qua, đặc biệt là công tác tham mưu tăng trưởng, điều hành kịch bản tăng trưởng; thu chi ngân sách; phân bổ vốn đầu tư công…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị, ngành tài chính tiếp tục nỗ lực phối hợp với sở, ngành liên quan tập trung thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhằm đạt mục tiêu đề ra; tăng cường công tác điều hành đầu tư công; bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án cấp thiết; khẩn trương phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết do Sở Tài chính soạn thảo trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp đến.