Quảng Trị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án điện gió hơn 8.500 tỷ đồng

Ngày 13/10/2026, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 4394/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ. Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến ký, được công khai trên hệ thống tra cứu văn bản của tỉnh lúc 15 giờ 03 ngày 16/10/2026.

Đây là bước triển khai tiếp theo sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 9/2026, nhằm thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Sở Công Thương chịu trách nhiệm về tính minh bạch của hồ sơ mời quan tâm

Theo Quyết định số 4394/QĐ-UBND, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ do Sở Công Thương lập, trình tại Tờ trình số 192/TTr-SCT ngày 29/9/2026.

Trước khi được phê duyệt, hồ sơ đã được Sở Tài chính tham gia ý kiến tại Công văn số 8865/STC-ĐT ngày 8/10/2026.

Đáng chú ý, tại Điều 2 của quyết định, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm về tính chính xác, cạnh tranh, công khai, minh bạch của hồ sơ mời quan tâm và nội dung trình phê duyệt.

Căn cứ hồ sơ đã được phê duyệt, Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc phê duyệt hồ sơ mời quan tâm chưa đồng nghĩa với việc hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng thực hiện dự án hoặc triển khai thi công.

Trước đó, ngày 15/9/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3861/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ. Theo quyết định này, nhà đầu tư thực hiện dự án được lựa chọn thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc ban hành Quyết định số 4394/QĐ-UBND đánh dấu bước tiến mới trong quá trình triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án điện gió có quy mô vốn hàng nghìn tỷ đồng tại Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ tại Quyết định số 4394/QĐ-UBND.

Dự án 8.507 tỷ đồng, dự kiến vận hành chậm nhất năm 2029

Theo chủ trương đầu tư đã được chấp thuận, Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ có tổng vốn đầu tư dự kiến 8.507 tỷ đồng, công suất thiết kế 200 MW và sản lượng điện khoảng 515,86 GWh/năm. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án được quy hoạch tại vùng biển gần bờ, trong phạm vi 6 hải lý thuộc phường Bắc Gianh, xã Đông Trạch và xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị.

Theo phương án đầu tư được công bố trước đó, nhà máy dự kiến lắp đặt 32 tua-bin gió, mỗi tua-bin có công suất khoảng 6,25 MW. Các tua-bin được bố trí cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình tối thiểu 1.000 m.

Tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/8/2025, HĐND tỉnh Quảng Trị đã đưa Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất.

Danh mục xác định nhu cầu sử dụng đất, mặt nước dự kiến khoảng 69 ha, gồm 10 ha đất sử dụng có thời hạn, 4 ha đất sử dụng tạm thời và 55 ha mặt nước. Kế hoạch thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được xác định trong giai đoạn 2025–2026.

Về cơ sở quy hoạch điện, dự án phù hợp với Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Trong đó, công suất 120 MW được ghi nhận theo Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương và 80 MW theo Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với tiến độ đầu tư, dự án đặt mục tiêu hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong vòng 6 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, các thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển phải hoàn thành trong vòng 6 tháng. Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong vòng 18 tháng kể từ khi có quyết định giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển, bảo đảm vận hành thương mại chậm nhất trong năm 2029.

Với quy mô vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng, việc lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai dự án điện gió và khả năng huy động vốn là những vấn đề đáng chú ý trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đó, phương án công nghệ tua-bin, hạ tầng đấu nối, tiến độ thực hiện và cơ chế tiêu thụ điện cũng là những yếu tố cần được làm rõ ở các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, bản Quyết định số 4394/QĐ-UBND được công khai gồm hai trang, không kèm toàn văn hồ sơ mời quan tâm. Vì vậy, chưa đủ cơ sở xác định các ngưỡng đánh giá cụ thể về năng lực tài chính, kinh nghiệm nhà đầu tư hoặc các điều kiện liên quan đến phương án bán điện.

Việc công khai đầy đủ các tiêu chí này cùng kết quả tổ chức lựa chọn nhà đầu tư sẽ là cơ sở để theo dõi tính cạnh tranh, minh bạch cũng như khả năng đáp ứng tiến độ đầu tư của dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ.

Dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ có sự tham gia đề xuất đầu tư của liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm và Qair International, doanh nghiệp năng lượng tái tạo đến từ Pháp.

Theo thông tin công bố tháng 9/2026, liên danh này đề xuất triển khai dự án điện gió gần bờ có công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 8.507 tỷ đồng tại Quảng Trị.

Qair International là doanh nghiệp năng lượng tái tạo của Pháp, hoạt động trong các lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và hydrogen xanh. Theo giới thiệu của Qair, tập đoàn hiện có khoảng 1,7 GW công suất đang vận hành và danh mục dự án phát triển khoảng 28 GW.

Tập đoàn Đồng Tâm được biết đến với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển. Doanh nghiệp gắn với ông Võ Quốc Thắng, người có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển thương hiệu Đồng Tâm.

Đáng chú ý, từ tháng 1/2021, liên danh Đồng Tâm và Quadran International đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tỉnh Quảng Bình (cũ), đề xuất dự án Phúc Lộc Thọ có công suất 711,2 MW, tổng vốn 28.103 tỷ đồng. Quy mô này lớn hơn đáng kể so với phương án 200 MW, vốn đầu tư 8.507 tỷ đồng được công bố năm 2026.