Quảng Trị phê duyệt dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030

Dự án mở rộng cảng Cửa Việt ở bờ Bắc cửa biển thuộc xã Cửa Việt, được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Theo đó, 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được phân thành 7 nhóm lĩnh vực, gồm: năng lượng 2 dự án; logistics 3 dự án; du lịch, dịch vụ và thương mại 38 dự án; nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao 7 dự án; công nghiệp, khu, cụm công nghiệp và hạ tầng sản xuất 32 dự án; đô thị, nhà ở thương mại 16 dự án; y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng 5 dự án.

Trong đó, du lịch, dịch vụ và thương mại là lĩnh vực có số lượng dự án kêu gọi đầu tư lớn nhất, với 38 dự án, chiếm gần 37% tổng danh mục. Tiếp đến là lĩnh vực công nghiệp, khu, cụm công nghiệp và hạ tầng sản xuất với 32 dự án, chiếm hơn 31%. Hai lĩnh vực này chiếm gần 68% tổng số dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ và thương mại, tỉnh Quảng Trị tập trung thu hút đầu tư vào các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và những tổ hợp du lịch quy mô lớn. Nhiều dự án được định hướng phát triển tại các khu vực có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống hang động, bãi biển và các trung tâm đô thị.

Đáng chú ý, danh mục có dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí biển, sân golf Cửa Việt với diện tích khoảng 250 ha; Khu du lịch - dịch vụ Mũi Trèo - Rú Bà khoảng 198,98 ha; Khu du lịch sinh thái biển Bảo Ninh khoảng 170 ha; Khu du lịch sinh thái Bàu Tró - La Phù khoảng 120 ha. Ngoài ra, một số dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng khác có quy mô từ vài chục đến hàng trăm ha cũng được đưa vào danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Trị sau sắp xếp đơn vị hành chính, hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Đây cũng là một trong những định hướng nhằm tạo thêm động lực phát triển ngành kinh tế du lịch của địa phương.

Trong lĩnh vực công nghiệp, khu, cụm công nghiệp và hạ tầng sản xuất, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy sản xuất và các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo. Danh mục có các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp với quy mô hàng trăm ha như Khu công nghiệp Quảng Trạch khoảng 350 ha, Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu khoảng 262 ha và Khu công nghiệp phụ trợ Quảng Trạch khoảng 102,2 ha.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, tỉnh còn kêu gọi đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô; cơ khí chế tạo; sản xuất, lắp ráp thiết bị điện và điện tử; chế biến nông, lâm sản cùng nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Các dự án được định hướng bố trí tại những khu công nghiệp, khu kinh tế có điều kiện thuận lợi về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và khả năng kết nối với các trung tâm sản xuất, tiêu thụ hàng hóa.

Đối với lĩnh vực logistics, danh mục gồm 3 dự án, trong đó có đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics Bắc Quảng Bình quy mô khoảng 100 ha; Trung tâm Dịch vụ logistics phường Nam Đông Hà khoảng 27,69 ha và Khu dịch vụ logistics phường Ba Đồn khoảng 3,48 ha. Các dự án hướng tới phát triển hệ thống kho bãi, trung chuyển, phân phối hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ vận tải, góp phần nâng cao năng lực kết nối thương mại, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Dự án điện gió đang triển khai tại Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Ở lĩnh vực năng lượng, tỉnh Quảng Trị kêu gọi đầu tư 2 dự án, gồm dự án Nhà máy điện gió trên biển Hải Ninh - Quảng Trị và dự án Nhà máy điện khí sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch. Đây là những dự án được định hướng khai thác tiềm năng năng lượng của địa phương, góp phần phát triển hạ tầng năng lượng, phục vụ nhu cầu sản xuất và phát triển kinh tế.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị dành sự quan tâm đối với các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển đô thị, nhà ở thương mại; y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng; trong đó, các dự án nông nghiệp tập trung vào sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất tập trung, chế biến nông sản và nâng cao giá trị sản phẩm. Các dự án đô thị, nhà ở thương mại hướng tới phát triển không gian đô thị, bổ sung hạ tầng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Để triển khai hiệu quả danh mục dự án, UBND tỉnh Quảng Trị giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan công bố, quảng bá rộng rãi danh mục dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm xúc tiến đầu tư, bản số hóa và các nền tảng phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư.

Đồng thời, đơn vị có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát địa điểm, đề xuất dự án; theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ với UBND tỉnh về tiến độ, kết quả vận động thu hút đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu công khai thông tin quy hoạch, hiện trạng mặt bằng, hạ tầng kết nối và tình trạng pháp lý của các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.