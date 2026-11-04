Quảng Trị: Phê duyệt dự án tuyến đường kết nối vào bến cảng CFG Nam Cửa Việt

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cho các phương tiện vận tải ra vào cảng, giúp vận chuyển hàng hóa đến các khu vực khác trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tránh xung đột giao thông tại khu vực, kịp thời phục vụ hoạt động dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt.

Một góc cầu cảng của cảng cá Nam Cửa Việt (bên phải) và cầu cảng dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt đang thi công ở phía trước nhìn từ cầu Cửa Việt.

Theo quyết định, vị trí xây dựng tuyến đường kết nối có điểm đầu ranh giới quy hoạch khu đất dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt, điểm cuối giao với đường hiện trạng. Diện tích sử dụng đất khoảng 7.281m².

Dự án có tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2,5 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 10,1 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án năm 2026 đến quý I/2027. Nguồn vốn đầu tư từ Công ty TNHH CFG Quảng Trị.

Về quy mô đầu tư xây dựng, trong giai đoạn này, tuyến có chiều dài khoảng 251,36m, bề rộng nền đường 26m, bề rộng mặt đường16m, lề đất mỗi bên rộng 5m; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng.

Các hạng mục còn lại theo quy hoạch được thực hiện sau năm 2030.

Khu bến cảng Bắc Cửa Việt thuộc thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh - hiện nay là xã Cửa Việt (bên trái) và dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt thuộc xã Triệu An, huyện Triệu Phong - hiện nay là xã Nam Cửa Việt (phía trước bên phải).

Đối với hệ thống thoát nước, thiết kế mới một cống tròn đường 1,50m ngang đường tại Km0+126,70. Nút giao đầu và cuối tuyến được thiết kế vuốt nối đảm bảo êm thuận, kết cấu vuốt nối như kết cấu mặt đường tuyến chính.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty TNHH CFG Quảng Trị chịu trách nhiệm thu xếp kịp thời nguồn vốn hợp pháp và chịu trách nhiệm về khả năng huy động, bố trí vốn trong quá trình thực hiện dự án; thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng, đất đai, môi trường, quy hoạch… cũng như các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường; thực hiện kiểm tra, khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ trước khi thi công, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện dự án…

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND xã Nam Cửa Việt và các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu; thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước đối với dự án theo đúng quy định pháp luật.