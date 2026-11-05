Quảng Trị: Phê duyệt dự án tái định cư phục vụ GPMB đường sắt tốc độ cao qua xã Cồn Tiên

Ngày 5/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Khu tái định cư thôn Thiện Thành phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua xã Cồn Tiên.

Một góc dự án Khu vực 1 tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị đang thi công tháng 10/2026.

Dự án với mục tiêu bố trí tái định cư cho các hộ dân tại thôn Thiện Thành bị ảnh hưởng bởi công tác GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua xã Cồn Tiên; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo cơ sở cho việc quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo quyết định, dự án Khu tái định cư thôn Thiện Thành phục vụ công tác GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) có tổng mức đầu tư hơn 15,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác, do UBND xã Cồn Tiên làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án năm 2026 - 2027.

Về quy mô đầu tư, tổng diện tích dự án khoảng 1,68ha; đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước và phòng cháy chữa cháy, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và điện chiếu sáng, cắm mốc phân lô và các hạng mục hạ tầng phụ trợ cần thiết khác.

Dự án Khu vực 1 tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam phường Đồng Sơn là một trong ba khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị khởi công vào tháng 8/2025.

Trong đó, hạng mục san nền tổng diện tích khoảng 0,985ha; đường giao thông xây dựng 3 tuyến với tổng chiều dài hơn 511,8m…

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND xã Cồn Tiên (chủ đầu tư) rà soát về số lượng hộ dân và số nhân khẩu thực tế bị ảnh hưởng phải thực hiện tái định cư; trên cơ sở đó bố trí số lượng lô đất tái định cư, quy mô dự án bảo đảm phù hợp mục tiêu của dự án, tránh lãng phí quỹ đất và gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Nghiên cứu tính toán thiết kế đảm bảo tối ưu về kinh tế, kỹ thuật trên tất cả các mặt (hình thức, quy mô, biện pháp thi công công trình, nguồn vật liệu) trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch có liên quan; khớp nối đồng bộ với các hệ thống hạ tầng trong khu vực.

Dự án Khu vực 1 tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại phường Đồng Sơn đang thi công nhìn từ tuyến đường kết nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông về.

Đồng thời, đảm bảo phương án thoát nước cho dự án; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không để lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các tác động tiêu cực khác đến đời sống dân sinh khu vực; tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công…

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao Ngày 4/11, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tình hình triển khai các khu tái định cư, khu nghĩa trang và giải ngân vốn năm 2026 của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Quảng Trị có 51/51 khu tái định cư đã phê duyệt quy hoạch chi tiết; 45/51 khu tái định cư đã trình dự án, trong đó UBND tỉnh đã phê duyệt 7 khu tái định cư; Sở Xây dựng đã hoàn thành thẩm định, trình UBND tỉnh 10 khu tái định cư; 13 khu tái định cư đang được thẩm định; 15 khu tái định cư cần rà soát, bổ sung và 6 khu tái định cư chưa trình thẩm định. Bên cạnh đó, 2/26 khu nghĩa trang đã được Sở Xây dựng thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 9 khu nghĩa trang đã phê duyệt quy hoạch chi tiết/quy hoạch tổng mặt bằng; 11 khu nghĩa trang Sở Xây dựng đã cho ý kiến và UBND xã, phường đang phê duyệt; 1 khu nghĩa trang đang lấy ý kiến Sở Xây dựng; 3 khu nghĩa trang chưa hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết. Đối với các dự án khu tái định cư đã triển khai thi công, hiện tại phường Đồng Sơn đạt khoảng 57% khối lượng; phường Ba Đồn đạt khoảng 40% khối lượng; xã Quảng Trạch đã phê duyệt hồ sơ thiết kế, khối lượng thi công đã hoàn thành, hiện đang thực hiện thủ tục nghiệm thu. Các dự án tái định cư khác đã được UBND tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục tiếp theo để tổ chức thi công theo kế hoạch. Đến nay, UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã giải ngân hơn 176 tỷ đồng, đạt 32,88% so với nguồn vốn được giao năm 2026. UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế các khu tái định cư, khu nghĩa trang, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế, trình UBND tỉnh phê duyệt và khởi công xây dựng theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch khảo sát các địa điểm dự kiến bố trí nhà ga hành khách và trạm bảo dưỡng của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh... Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị dài hơn 190km, dự kiến xây dựng 2 ga hành khách chính tại phường Đồng Sơn và phường Nam Đông Hà; 4 trạm bảo dưỡng, cùng các công trình hạ tầng đồng bộ. Tuyến đi qua 35 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 7.277 hộ dân và hơn 21.000 ngôi mộ.