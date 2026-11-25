Ngày 25/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Ninh Châu.

Một góc dự án Khu vực 1 tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại phường Đồng Sơn, tháng 10/2026. Đây là một trong ba khu tái định cư dự án Đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị khởi công vào tháng 8/2025.

Dự án có mục tiêu bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua thôn Hòa Bình, xã Ninh Châu; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo quyết định, dự án Khu tái định cư Hòa Bình, xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) có tổng mức đầu tư hơn 83,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, được bố trí vốn trong năm 2026 và dự kiến phân bổ trong năm 2027, do UBND xã Ninh Châu làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện năm 2026 - 2027.

Khu vực lập dự án có tổng diện tích 5,42ha; được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bao gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước sạch và phòng cháy chữa cháy, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và điện chiếu sáng, cắm mốc phân lô và các hạng mục hạ tầng phụ trợ cần thiết khác.

Trong đó, hạng mục san nền tổng diện tích khoảng 3ha, đường giao thông gồm 9 tuyến với tổng chiều dài hơn 1.598m.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu tính toán thiết kế đảm bảo tối ưu về kinh tế, kỹ thuật trên tất cả các mặt (hình thức, quy mô, biện pháp thi công công trình); phù hợp với quy hoạch, kế hoạch có liên quan; khớp nối đồng bộ với các hệ thống hạ tầng trong khu vực.

Đảm bảo phương án thoát nước cho dự án; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không để lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các tác động tiêu cực khác đến đời sống dân sinh khu vực; tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công, thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị dài hơn 190km, dự kiến xây dựng 2 ga hành khách chính tại phường Đồng Sơn và phường Nam Đông Hà; 4 trạm bảo dưỡng, cùng các công trình hạ tầng đồng bộ. Tuyến đi qua 35 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 7.277 hộ dân và hơn 21.000 ngôi mộ.