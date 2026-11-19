Ngày 19/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Khu tái định cư thôn Sao Sa phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Nam Trạch.

Một góc dự án Khu vực 1 tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại phường Đồng Sơn, tháng 10/2026. Đây là một trong ba khu tái định cư dự án Đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị khởi công vào tháng 8/2025.

Dự án với mục tiêu bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua thôn Sao Sa, xã Nam Trạch.

Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo quyết định, dự án Khu tái định cư thôn Sao Sa, xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị) có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, được bố trí vốn trong năm 2026 và dự kiến phân bổ trong năm 2027, do UBND xã Nam Trạch làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện năm 2026 - 2027.

Về quy mô đầu tư xây dựng, toàn bộ khu vực lập dự án có tổng diện tích khoảng 3,56ha; được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bao gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước và phòng cháy chữa cháy, cấp điện và điện chiếu sáng, cắm mốc phân lô và các hạng mục hạ tầng phụ trợ cần thiết khác để bố trí tái định cư cho 35 hộ dân bị ảnh hưởng.

Trong đó, hạng mục san nền diện tích khoảng 19.149m², đường giao thông xây dựng 4 tuyến trong phạm vi dự án với tổng chiều dài khoảng 847,9m.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu, lựa chọn phương án thiết kế đảm bảo tối ưu về kinh tế, kỹ thuật trên tất cả các mặt (hình thức, quy mô, biện pháp thi công công trình); phù hợp với quy hoạch, kế hoạch có liên quan; khớp nối đồng bộ với các hệ thống hạ tầng trong khu vực.

Đảm bảo phương án thoát nước cho dự án; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không để lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các tác động tiêu cực khác đến đời sống dân sinh khu vực; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đất đai, quy hoạch, khoáng sản và pháp luật khác có liên quan…

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công, thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị dài hơn 190km, dự kiến xây dựng 2 ga hành khách chính tại phường Đồng Sơn và phường Nam Đông Hà; 4 trạm bảo dưỡng, cùng các công trình hạ tầng đồng bộ.

Tuyến đi qua 35 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 7.277 hộ dân và hơn 21.000 ngôi mộ.