Quảng Trị: Phê duyệt dự án tái định cư 35 tỷ đồng phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao

Ngày 16/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án tái định phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Nam Gianh.

Một góc dự án Khu vực 1 tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị đang thi công vào tháng 5/2026.

Theo đó, dự án Tái định cư thôn Vĩnh Lộc, xã Nam Gianh (khu vực 1) phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Nam Gianh (tỉnh Quảng Trị) do UBND xã Nam Gianh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án năm 2026 - 2027.

Dự án với mục tiêu bố trí tái định cư cho các hộ dân tại thôn Vĩnh Lộc bị ảnh hưởng trong phạm vi GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua xã Nam Gianh. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo quyết định, dự án Tái định cư thôn Vĩnh Lộc, xã Nam Gianh (khu vực 1) có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 9,3 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 20,6 tỷ đồng.

Về quy mô đầu tư xây dựng, toàn bộ khu vực lập dự án có tổng diện tích khoảng 2,09ha được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bao gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước sạch và phòng cháy chữa cháy, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và điện chiếu sáng, cắm mốc phân lô và các hạng mục hạ tầng phụ trợ cần thiết khác phục vụ nhu cầu tái định cư; ngoài ra gồm khu đất khác như đất cây xanh, đất hành lang R3 và đất giao thông.

Trong đó, đối với hạng mục san nền, tổ chức san đắp các lô đất trong phạm vi thực hiện dự án với tổng diện tích 11.028,43m².

Hạng mục đường giao thông gồm 4 tuyến với tổng chiều dài hơn 448,8m. Cụ thể, tuyến số 1 có bề rộng nền đường 22,5m, mặt đường rộng 14,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m; tuyến số 2 có bề rộng nền đường 36m, mặt đường rộng 19m, dải phân cách 5m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m; tuyến số 3 và tuyến số 4 có bề rộng nền đường 13m, mặt đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

Đối với tuyến đường số 3 bố trí vị trí bãi đỗ xe có bề rộng 6m, kết cấu mặt bãi đỗ xe tương tự kết cấu mặt đường tuyến chính.

Dự án Tái định cư thôn Vĩnh Lộc, xã Nam Gianh (khu vực 1) phục vụ nhu cầu tái định cư cho khoảng 7 hộ bị ảnh hưởng, tương đương 7 lô tái định cư (diện tích mỗi lô từ 252,78m² đến 296,92m²), số nhân khẩu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng dự kiến 14 nhân khẩu tương ứng với 14 lô (diện tích mỗi lô từ 200,00m² đến 250,00m²).

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND xã Nam Gianh (chủ đầu tư) nghiên cứu, lựa chọn phương án thiết kế bảo đảm tối ưu về kinh tế, kỹ thuật; phù hợp quy hoạch, kế hoạch, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu thoát nước của dự án; giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống dân cư; tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch và các pháp luật có liên quan.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công, thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng…

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị dài hơn 190km, chiếm dụng khoảng 1.865ha đất, dự kiến xây dựng 2 ga hành khách chính tại phường Đồng Sơn và phường Nam Đông Hà; 4 trạm bảo dưỡng, cùng các công trình hạ tầng đồng bộ. Tuyến đi qua 35 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 7.277 hộ dân, hơn 21.000 ngôi mộ và cần 17.000 tỷ đồng để phục vụ GPMB, trong đó có 51 khu tái định cư và 28 khu nghĩa trang. Tháng 8/2026, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định về việc tách dự án độc lập về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị thành 113 dự án thành phần độc lập.