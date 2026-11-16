Quảng Trị: Phê duyệt dự án tái định cư 126 tỷ đồng phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao

Ngày 16/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận xã Trung Thuần.

Một góc dự án Khu vực 1 tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại phường Đồng Sơn đang thi công tháng 10/2026. Đây là một trong ba khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị khởi công vào tháng 8/2025.

Dự án với mục tiêu bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua xã Trung Thuần; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo quyết định, dự án Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa phận xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị) có tổng mức đầu tư hơn 126,7 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác, do UBND xã Trung Thuần làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện năm 2026 - 2027.

Về quy mô đầu tư xây dựng, khu vực lập dự án có tổng diện tích 81.045m² để xây dựng khu tái định cư theo quy hoạch chi tiết.

Các hạng mục đầu tư xây dựng gồm: San nền, đường giao thông (đường nội bộ và tuyến đường kết nối khu tái định cư với trung tâm xã), cấp nước sạch và phòng cháy chữa cháy, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và điện chiếu sáng, cắm mốc phân lô, hoàn trả kênh mương thủy lợi và các hạng mục hạ tầng phụ trợ cần thiết khác.

Trong đó, hạng mục san nền tổng diện tích hơn 32.194m²; đường giao thông tổng chiều dài hơn 3.359m, gồm 12 trục đường nội bộ dài hơn 2.039m và 2 trục đường kết nối dài 1.320m.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn phương án thiết kế tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, phù hợp quy hoạch, bảo đảm đồng bộ hạ tầng, thoát nước, hạn chế tác động đến môi trường và đời sống dân cư, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Kiểm tra, rà soát toàn diện các nội dung của dự án trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công, thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng…

Hoàn thành công tác xây dựng các khu tái định cư trong năm 2027 Trong diễn biến liên quan, ngày 6/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về tình hình triển khai các khu tái định cư, khu nghĩa trang và giải ngân vốn năm 2026 của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường có dự án đi qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh bám chặt tiến độ các công việc theo Kế hoạch số 4119 ngày 20/8 của UBND tỉnh để thực hiện. Khẩn trương rà soát, xác định số lượng hộ dân, số nhân khẩu thực tế bị ảnh hưởng bởi công tác GPMB; trên cơ sở đó xác định số lượng lô đất tái định cư, quy mô các khu tái định cư phù hợp nhu cầu thực tế, tiêu chuẩn, định mức và mục tiêu đầu tư; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí quỹ đất và thất thoát ngân sách nhà nước; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án khu tái định cư, trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 15/11. Đối với các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt (6 dự án) của các xã: Phú Trạch, Nam Gianh, Hoàn Lão, Hiếu Giang, Nam Hải Lăng, Cồn Tiên, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các thủ tục để khởi công xây dựng trước ngày 10/12/2026; đối với các dự án còn lại phải đẩy nhanh tiến độ để khởi công xây dựng chậm nhất trước ngày 15/1/2027. Hoàn thành công tác xây dựng các khu tái định cư trong năm 2027. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ phạm vi ranh giới GPMB; khẩn trương thông báo, tuyên truyền, vận động người dân không xây dựng công trình, tạo lập tài sản, trồng cây hoặc thực hiện các hành vi làm phát sinh chi phí bồi thường trong phạm vi dự án; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Các chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, các chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị có năng lực tốt, kinh nghiệm, nhân lực và khả năng huy động thiết bị, tài chính để đáp ứng yêu cầu triển khai theo đúng tiến độ, chất lượng và đảm bảo quy định của pháp luật. Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị dài hơn 190km, dự kiến xây dựng 2 ga hành khách chính tại phường Đồng Sơn và phường Nam Đông Hà; 4 trạm bảo dưỡng, cùng các công trình hạ tầng đồng bộ. Tuyến đi qua 35 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 7.277 hộ dân và hơn 21.000 ngôi mộ.