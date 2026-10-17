Quảng Trị: Phê duyệt dự án tái định cư 103 tỷ đồng phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao

Ngày 17/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Khu tái định phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Hiếu Giang.

Một góc dự án Khu vực 1 tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị đang thi công vào tháng 5/2026.

Theo đó, dự án Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thôn Cam Vũ 3, xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) có diện tích sử dụng đất khoảng 8,09ha, do UBND xã Hiếu Giang làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện năm 2026 - 2027.

Dự án với mục tiêu bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo quyết định, dự án Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thôn Cam Vũ 3 (xã Hiếu Giang) có tổng mức đầu tư hơn 103,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó, chi phí đền bù GPMB hơn 15,8 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 64,5 tỷ đồng.

Về quy mô đầu tư xây dựng, toàn bộ khu vực lập dự án có tổng diện tích khoảng 8,09ha, được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước sạch và phòng cháy chữa cháy, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và điện chiếu sáng, cắm mốc phân lô, hoàn trả kênh mương thủy lợi và các hạng mục hạ tầng phụ trợ cần thiết khác.

Trong đó, hạng mục san nền tổng diện tích khoảng 5,08ha. Hạng mục đường giao thông 6 tuyến với tổng chiều dài hơn 2km, gồm tuyến D1 bề rộng nền đường 27m, bề rộng mặt đường 15m, lề đường mỗi bên rộng 6m.

Các tuyến D2, N3, N4, N5 bề rộng nền đường 15m, bề rộng mặt đường 7m, lề đường mỗi bên rộng 4m. Làn chuyển tốc có bề rộng 22m.

Về nút giao, bố trí nút giao cùng mức theo quy hoạch, vuốt nối êm thuận, kết cấu mặt đường phù hợp với mặt đường các tuyến đường trong dự án.

Nút giao tuyến D1 - QL9 tránh phía Bắc Đông Hà tại Km3+127 (trái tuyến) bố trí làn chuyển tốc, làn chờ rẽ trái trên QL9 tránh phía Bắc Đông Hà; quy mô mặt cắt ngang nền đường sau khi thiết kế rộng 22m, mặt đường rộng 21m, gồm: hoàn trả QL9 tránh phía Bắc Đông Hà 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,5m; làn tăng, giảm tốc rộng 3,5m, làn chờ rẽ trái rộng 3,5m, lề đường mỗi bên rộng 0,5m.

Chiều dài đoạn giảm tốc nói trên 45m, đoạn tăng tốc 130m, đoạn vuốt nối hình nêm 50m; chiều dài làn xe chờ rẽ trái 80m, trong đó chiều dài đoạn xe xếp hàng chờ rẽ trái 30m, chiều dài đoạn chuyển làn 50m...

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND xã Hiếu Giang (chủ đầu tư) kiểm tra, rà soát toàn diện các nội dung của dự án trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Cụ thể, về quy mô dự án, rà soát và chịu trách nhiệm về số lượng hộ dân và số nhân khẩu thực tế bị ảnh hưởng phải thực hiện tái định cư; trên cơ sở đó bố trí số lượng lô đất tái định cư, quy mô dự án bảo đảm phù hợp mục tiêu của dự án, tránh lãng phí quỹ đất và gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Về tổng mức đầu tư và dự toán, trên cơ sở kết quả rà soát, cập nhật lại dự toán chi tiết cho từng hạng mục, áp dụng đúng các định mức, đơn giá của nhà nước tại thời điểm lập; đặc biệt lưu ý đến sự phù hợp và tính hợp lý của khối lượng, quy mô và dự toán chi phí đầu tư, đảm bảo không gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Nghiên cứu lựa chọn phương án thiết kế bảo đảm tối ưu về kinh tế, kỹ thuật; phù hợp với quy hoạch, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu vực; đảm bảo phương án thoát nước cho dự án và khu vực; giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống dân cư khu vực; tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công…

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị dài hơn 190km, chiếm dụng khoảng 1.865ha đất, dự kiến xây dựng 2 ga hành khách chính tại phường Đồng Sơn và phường Nam Đông Hà; 4 trạm bảo dưỡng, cùng các công trình hạ tầng đồng bộ. Tuyến đi qua 35 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 7.277 hộ dân, hơn 21.000 ngôi mộ và cần 17.000 tỷ đồng để phục vụ GPMB, trong đó có 51 khu tái định cư và 28 khu nghĩa trang. Tháng 8/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định về việc tách dự án độc lập về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị thành 113 dự án thành phần độc lập.