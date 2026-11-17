Kỹ thuật viên Dự án Peace Trees VietNam rà phá vật liệu nổ tại bến phà Long Đại II. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết kế hoạch tổng thể dự án rà tìm, xử lý bom mìn, vật nổ do Tổ chức Peace Trees Vietnam tài trợ vừa được phê duyệt, với tổng kinh phí 14,2 triệu USD trong giai đoạn 2026-2030.

Trong 5 năm, dự án đặt mục tiêu rà phá hơn 42,21 triệu m2 đất ô nhiễm bom mìn, xử lý 1.200 trường hợp phát hiện bom mìn khẩn cấp và tổ chức 1.334 hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.

Theo kế hoạch, Tổ chức Peace Trees Vietnam bố trí 4 nhóm khảo sát, 11 đội rà phá bom mìn tại hiện trường và 2 đội đa nhiệm, làm việc tại 15 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm: Cồn Tiên, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Tân Lập, Lao Bảo, Lìa, A Dơi, La Lay, Tà Rụt, Đakrông, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Cam Lộ và Hiếu Giang.

Trước khi rà phá, các nhóm chuyên môn khảo sát, xác định khu vực có nguy cơ ô nhiễm bom mìn; sau đó tập trung xử lý những nơi được xác định có bom mìn, vật nổ và được Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị lựa chọn theo mức độ nguy hiểm.

Các khu vực được ưu tiên rà phá còn căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của địa phương, nhất là đất phục vụ sản xuất, xây dựng hạ tầng và các công trình dân sinh.

Ngoài những địa bàn đã khảo sát, Peace Trees Vietnam cũng tổ chức rà phá tại nơi người dân phát hiện bom mìn theo đề nghị của chính quyền địa phương và sự điều phối của Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị.

Một nội dung đáng chú ý của dự án là tiếp nhận, xử lý kịp thời những trường hợp phát hiện bom mìn, vật nổ ngoài các khu vực đã được khảo sát.

Khi nhận được tin báo qua đường dây nóng hoặc phản ánh của người dân, các nhóm chuyên môn sẽ đến kiểm tra hiện trường, xác định mức độ nguy hiểm để đội rà phá xử lý. Nhờ đó, những nơi phát sinh nguy cơ trong quá trình sinh sống, sản xuất của người dân cũng được xem xét, giải quyết, không phải chờ đến đợt rà phá theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc rà phá, dự án chú trọng hướng dẫn người dân cách phòng tránh tai nạn bom mìn. Các hoạt động giáo dục được tổ chức tại trường học, khu dân cư; trẻ em, học sinh và người dân được hướng dẫn nhận biết vật thể nghi là bom mìn, không tự ý chạm vào hoặc di chuyển mà cần báo cho cơ quan chức năng.

Dự án cũng tổ chức 24 lớp tập huấn cho khoảng 600 cán bộ Đoàn, Hội, trưởng thôn và đại diện cộng đồng tại 6 xã. Đây là những người gần dân, có thể tiếp tục phổ biến kiến thức, nhắc nhở người dân cảnh giác với bom mìn, vật nổ trong sinh hoạt hằng ngày.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Tổ chức Peace Trees Vietnam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch, theo dõi việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, quy định.

Tổ chức Peace Trees Vietnam trực tiếp triển khai các hoạt động rà phá và giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị phối hợp đánh giá mức độ nguy hiểm, lựa chọn địa bàn ưu tiên và điều phối công việc. Chính quyền các địa phương có trách nhiệm phối hợp, thông tin những khu vực người dân phát hiện bom mìn để kịp thời xử lý./.