Quảng Trị: Phê duyệt điều chỉnh dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB mở rộng cảng Cửa Việt

Ngày 10/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) để mở rộng cảng Cửa Việt.

Một góc dự án Hạ tầng kỹ thuật (khu vực xây dựng khu tái định cư) phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt những ngày đầu tháng 10/2026.

Theo đó, dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt được điều chỉnh giảm quy mô đầu tư dự án từ diện tích 5,2ha thành 5,024ha (cắt giảm 1.760m² do vướng mặt bằng).

Cụ thể, điều chỉnh vỉa hè tuyến N3, cắt giảm một phần nền mặt đường làn bên trái tuyến D2 với chiều dài 63m. Điều chỉnh mở dải phân cách giữa tuyến D2 đoạn nút giao với tuyến D3 đồng thời điều chỉnh và bổ sung hệ thống an toàn giao thông và hoàn thiện hệ thống thoát nước theo phương án điều chỉnh.

Đối với hạng mục san nền và phân lô, điều chỉnh cắt giảm phạm vi san nền và phân lô 3 lô tái định cư.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh của dự án là hơn 80,1 tỷ đồng, không thay đổi so với quyết định đã được phê duyệt; trong đó, chi phí xây dựng giảm hơn 214,9 triệu đồng, chi phí dự phòng tăng hơn 232,5 triệu đồng.

Khu bến cảng Bắc Cửa Việt (xã Cửa Việt) và khu vực GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt nhìn từ cầu Cửa Việt.

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết phê duyệt vào tháng 9/2021, với mục tiêu GPMB tạo mặt bằng sạch để mở rộng cảng Cửa Việt; xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân ra khỏi khu vực diện tích mở rộng cảng Cửa Việt.

Về quy mô đầu tư, khu vực GPMB mở rộng cảng Cửa Việt có diện tích 11,10ha; khu vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật (khu vực xây dựng khu tái định cư) để phục vụ GPMB có diện tích 5,2ha, gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng diện tích 2,52ha, dự kiến khu vực xây dựng 79 lô đất; đường giao thông xây dựng 6 tuyến (N1, N2, N3, D1, D2, D3) với tổng chiều dài hơn 1,2km, cùng các hạng mục thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng.

Trong đó, tuyến N3 mặt cắt ngang nền đường 13m, mặt đường 7m, vỉa hè mỗi bên 3m; tuyến D2 mặt cắt ngang nền đường 39m, mặt đường mỗi bên 7,25m, dải phân cách 14,5m, vỉa hè mỗi bên 5m; tuyến D3 mặt cắt ngang nền đường 10,5m, mặt đường 6,5m, vỉa hè mỗi bên 2m.

Theo quyết định, dự án dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (hiện nay là xã Cửa Việt) có tổng mức đầu tư hơn 80,1 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh (hiện nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Gio Linh) làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án năm 2021 - 2024.

Tuy nhiên, do một số vướng mắc khó khăn, dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt đã được UBND tỉnh quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành dự án năm 2024 sang hoàn thành năm 2025 và hiện nay (ngày 6/10) dự án được UBND tỉnh quyết định điều chỉnh thời gian hoàn thành đến hết năm 2026.

Lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới đối với hợp phần GPMB khu vực mở rộng cảng Cửa Việt Trong diễn biến liên quan, ngày 2/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi kiểm tra thực địa để giải quyết khó khăn vướng mắc dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB mở rộng cảng Cửa Việt. Theo đó, dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB mở rộng cảng Cửa Việt được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định ngày 10/9/2021 với mục tiêu GPMB tạo mặt bằng sạch để mở rộng cảng Cửa Việt và xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân ra khỏi khu vực diện tích mở rộng cảng Cửa Việt. Đến nay hơn 5 năm nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc với các nguyên nhân khách quan và chủ quan; đặc biệt là trách nhiệm của chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan không thực hiện hoàn thành đúng mục tiêu đã đặt ra, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực, dẫn đến việc khiếu kiện, khiếu nại, đồng thời gây cản trở khó khăn cho quá trình hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư và vận hành khai thác cảng Cửa Việt. Để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đảm bảo các mục tiêu đã đặt ra, đối với hợp phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh giải pháp thiết kế đoạn cuối tuyến D2 như đề xuất của Sở Xây dựng, giao chủ đầu tư dự án rà soát phương án thiết kế điều chỉnh theo hướng dẫn của Sở Xây dựng để khẩn trương tiến hành thủ tục điều chỉnh dự án. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Gio Linh chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành khối lượng còn lại, giải ngân hoàn thành vốn bố trí trong năm 2026 cho dự án; hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán, đóng toàn bộ dự án trước ngày 15/11/2026. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND xã Cửa Việt và UBND xã Gio Linh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ; hướng dẫn chủ đầu tư và UBND xã Cửa Việt điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp nhằm đảm bảo đủ số lô đất phục vụ tái định cư và phù hợp với khả năng tài chính của hộ dân phải di dời. Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt đúng tiến độ. Đối với hợp phần GPMB khu vực mở rộng cảng Cửa Việt, thống nhất chủ trương thực hiện như kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 566/TB-HĐND ngày 20/10/2026; giao UBND xã Cửa Việt làm chủ đầu tư dự án GPMB mở rộng cảng Cửa Việt để lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định; đồng thời tiếp nhận bàn giao hồ sơ GPMB từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Gio Linh để thực hiện (nếu đạt yêu cầu). UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn UBND xã Cửa Việt khẩn trương lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới, thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch 2026 - 2030, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hoàn thành hồ sơ trước ngày 15/11/2026 để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp trong năm 2026. Đối với dự án Xây dựng kho bãi và dịch vụ hậu cần Khu bến cảng Bắc Cửa Việt, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh dự án theo đề xuất của nhà đầu tư, phù hợp với thực tiễn công tác GPMB và đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.