Quảng Trị: Phê duyệt chủ trương đầu tư 5,8km đường ven biển đoạn qua FLC

Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển đoạn qua FLC, thuộc địa bàn xã Ninh Châu.

Một đoạn dự án thành phần 1 - Đường ven biển, thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 (Quảng Trị) đã thảm xong bê tông nhựa, lắp đặt cọc tiêu, sơn kẻ vạch mặt đường những ngày cuối tháng 10/2026.

Theo quyết định, dự án Đường ven biển đoạn qua FLC (xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) có tổng chiều dài tuyến khoảng 5,8km, tổng mức đầu tư khoảng 205 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện đầu tư dự án năm 2027 - 2030.

Điểm đầu dự án Đường ven biển đoạn qua FLC tiếp giáp với đường phía Bắc khu quần thể Dự án FLC Quảng Trị, giao với điểm cuối đoạn Km0+00 - Km14+901,80 đoạn Hà Trung - Mạch Nước thuộc Dự án thành phần 1 - Đường ven biển.

Điểm cuối dự án tiếp giáp với đường phía Nam khu quần thể Dự án FLC Quảng Trị, giao với điểm đầu đoạn Km20+698,09 - Km48+536,05 đoạn Hà Trung - Mạch Nước thuộc Dự án thành phần 1 - Đường ven biển.

Quy mô đầu tư là đường cấp III, với 2 làn xe; mặt đường cấp cao A1; kết cấu mặt đường, các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất, thủy văn thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.

Đoạn thuộc dự án thành phần 1 - Đường ven biển đã thảm bê tông nhựa cuối tháng 6/2025 nhìn từ trên cao.

Dự án với mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông ven biển nhằm tạo sự liên kết thông suốt giữa các vùng trong tỉnh và liên kết giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thu hút đầu tư; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; góp phần giải quyết ách tắc giao thông…

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật liên quan.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Đoạn tuyến dự án thành phần 1 - Đường ven biển qua "cánh đồng điện gió" những ngày cuối tháng 10/2026.

Bên cạnh đó, làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, môi trường, đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định…