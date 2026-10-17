Quảng Trị: Phê bình lãnh đạo 43 xã, phường chưa báo cáo giải ngân đầu tư công lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh Quảng Trị) vừa ban hành thông báo kết luận tại phiên họp chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026, diễn ra vào ngày 13/10.

Tại phiên họp này, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đã nghiêm khắc phê bình bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND 43 xã, phường, đặc khu chưa có báo cáo và tỉ lệ giải ngân đầu tư công 0% về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Kế hoạch năm 2026 của HĐND tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, bên cạnh đánh giá những kết quả đã được, ông Vương Quốc Tuấn đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Kết quả thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tạo được nhiều sản phẩm cụ thể, có hiệu quả thực chất: tiến độ giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp (đến 8/10 mới giải ngân 23,19% kế hoạch giao); việc chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục một số dự án chậm.

Số liệu số hóa tài liệu chưa được rà soát đầy đủ, chưa rõ phạm vi, tổng khối lượng và tỷ lệ hoàn thành. Việc làm sạch, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu còn vướng mắc. Hạ tầng, nền tảng số, thiết bị, đường truyền và nhân lực chưa được đánh giá đầy đủ, sát thực tế…

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì phiên họp chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị và đánh giá kết quả công tác quý III/2026.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt, chưa gắn trách nhiệm cá nhân với sản phẩm, tiến độ và kết quả. Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; còn biểu hiện thiếu chủ động, ngại làm, sợ trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ được giao. Vai trò người đứng đầu chưa được phát huy; việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và xử lý trách nhiệm chưa kịp thời.

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh Quảng Trị đề nghị các sở, ngành, xã, phường, đặc khu lựa chọn, đăng ký sản phẩm, mô hình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính phù hợp với thực tế, hoàn thành trước ngày 01/11/2026. Mỗi xã, phường đăng ký 1 sản phẩm cụ thể về cải cách hành chính; lựa chọn sản phẩm ứng dụng công nghệ cao phù hợp với đặc điểm vùng, miền. Nội dung đăng ký phải rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm đầu ra, đối tượng sử dụng, đơn vị thực hiện, nguồn lực, thời hạn và hiệu quả dự kiến. Đối với lĩnh vực chưa phù hợp đề xuất sản phẩm công nghệ cao, tập trung vào bài toán chuyển đổi số thiết thực trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc khắc phục những hạn chế được chỉ ra. Tất cả phải chuyển đổi trạng thái làm việc, tập trung thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, rõ sản phẩm, kiểm đếm được kết quả. Đơn vị nào không báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn, rõ sản phẩm và chưa có căn cứ chứng minh kết quả thì xem như chưa làm đối với nhiệm vụ tương ứng trong tổng hợp, kiểm đếm, đánh giá. Không ghi nhận hoàn thành trên cơ sở báo cáo chung chung, thiếu căn cứ hoặc sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và tính chính xác của báo cáo; lấy tiến độ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả thực tế làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Ông Vương Quốc Tuấn cũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm đạt tối thiểu 75% trước ngày 30/10/2026 và 95% trước ngày 30/11/2026.