Quảng Trị phê bình 43 xã, phường về đầu tư công lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 57 tỉnh Quảng Trị Vương Quốc Tuấn kết luận phiên họp chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026 ngày 13/10. (Ảnh: HG)

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57) tỉnh Quảng Trị vừa ban hành thông báo số 20/TB thông báo kết luận của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 57 tỉnh tại phiên họp chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026, diễn ra ngày 13/10. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu.

Theo đó, bên cạnh đánh giá những kết quả đã được, đồng chí Vương Quốc Tuấn đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Kết quả thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tạo được nhiều sản phẩm cụ thể, có hiệu quả thực chất: tiến độ giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp (đến 8/10 mới giải ngân 23,19% kế hoạch giao); việc chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục một số dự án chậm.

Số liệu số hóa tài liệu chưa được rà soát đầy đủ, chưa rõ phạm vi, tổng khối lượng và tỷ lệ hoàn thành. Việc làm sạch, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu còn vướng mắc. Hạ tầng, nền tảng số, thiết bị, đường truyền và nhân lực chưa được đánh giá đầy đủ, sát thực tế…

Thông báo số 20/TB thông báo kết luận của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 57 tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt, chưa gắn trách nhiệm cá nhân với sản phẩm, tiến độ và kết quả. Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; còn biểu hiện thiếu chủ động, ngại làm, sợ trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ được giao. Vai trò người đứng đầu chưa được phát huy; việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và xử lý trách nhiệm chưa kịp thời.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo 57 tỉnh nghiêm khắc phê bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 43 xã, phường, đặc khu chưa có báo cáo và có tỷ lệ giải ngân 0% về đầu tư công lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo kế hoạch năm 2026 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 57 tỉnh Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc khắc phục những hạn chế, chuyển đổi trạng thái làm việc, tập trung thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, rõ sản phẩm, kiểm đếm được kết quả. Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm đạt tối thiểu 75% trước ngày 30/10 và 95% trước ngày 30/11/2026.