Quảng Trị phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng

Các đại biểu cắt băng khai trương Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày - cơ sở đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Tại buổi ra mắt, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Hồ Tân Cảnh nhấn mạnh, việc đưa các Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày vào hoạt động là việc làm thiết thực, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng; đồng thời tranh thủ nguồn lực về cơ sở vật chất sau khi sắp xếp, tinh gọn đơn vị hành chính.

Theo ông Cảnh, các điểm chăm sóc không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ y tế mà cần trở thành “mái nhà thứ hai” của người cao tuổi. Tại đây, các cụ được theo dõi sức khỏe định kỳ, tư vấn chăm sóc bản thân, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp con cháu yên tâm lao động, công tác.

Để mô hình phát huy hiệu quả, ông Hồ Tân Cảnh đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, Hội Người cao tuổi và các đoàn thể tổ chức vận hành; chú trọng nhân lực, cơ sở vật chất, chuyên môn và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người cao tuổi tham gia. Tổ chức các hoạt động cần thiết thực, phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe của từng người.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Hồ Tân Cảnh chia sẻ, gợi mở về hoạt động của Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại Ba Đồn. (Ảnh: HG)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ba Đồn Nguyễn Văn Ninh cho rằng, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là khám bệnh, cấp thuốc hay hỗ trợ khi đau ốm mà còn cần sự quan tâm thường xuyên, tạo không gian để các cụ giao lưu, trò chuyện, rèn luyện sức khỏe và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Chính quyền phường sẽ phối hợp ngành y tế, Hội Người cao tuổi, Mặt trận, các đoàn thể và gia đình để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của điểm chăm sóc người cao tuổi này nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, Trạm Y tế phường giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn; các tổ chức, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, kết nối người cao tuổi có nhu cầu tham gia. Mục tiêu là xây dựng địa chỉ chăm sóc tin cậy, hoạt động thực chất, lấy người cao tuổi làm trung tâm.

Ngay sau lễ ra mắt, hàng trăm người cao tuổi ở phường Ba Đồn được các bác sĩ, y tá Trạm Y tế phường thăm khám, tư vấn sức khỏe, nhất là trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa lạnh hiện nay.

Các y bác sĩ Trạm Y tế phường thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi. (Ảnh:HG)

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành phương án thành lập Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu thành lập và duy trì hoạt động 18 Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Các điểm này đặt tại trụ sở Trạm Y tế xã, phường hoặc tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có kết hợp đầu tư trang thiết bị y tế và giường nằm hiện đại. Việc quản lý sức khỏe người cao tuổi liên thông qua cổng VNeID và hệ thống bệnh án điện tử.

Các điểm chăm sóc người cao tuổi được cung cấp các dịch vụ: theo dõi sức khỏe định kỳ, tư vấn chăm sóc bản thân, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa, văn nghệ và kết nối cộng đồng. Việc phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng này được kỳ vọng giúp người cao tuổi có thêm điều kiện sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp cho gia đình và xã hội.