Tính đến tháng 11, địa phương đã đón khoảng 9,79 triệu lượt khách, ghi nhận mức tăng trưởng 16,36% so với cùng kỳ. Nhờ đó, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt tới 11.262 tỷ đồng.

Song hành với đà phục hồi của ngành công nghiệp không khói, các chỉ số vĩ mô khác cũng duy trì sự ổn định tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh đạt gần 2,2 tỷ USD, trong khi tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.261,6 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Không dừng lại ở việc thu hút các nguồn lực mới, Quảng Trị đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, qua đó nâng cao năng lực hạ tầng và mở rộng không gian phát triển kinh tế. Ở lĩnh vực du lịch, việc khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái U Bò - Hồ Thác Chuối có diện tích 167,4 ha được kỳ vọng sẽ đánh thức tiềm năng sinh thái bản địa. Dự án này không chỉ kiến tạo các sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng cao mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ các ngành dịch vụ, lưu trú và thương mại phụ trợ.

Một trong những Lễ khở công dự án lớn tại Quảng Trị.

Trên mặt trận hạ tầng giao thông, Dự án Cảng hàng không Quảng Trị vừa tạo nên dấu mốc lịch sử khi hoàn tất công tác kiểm tra kỹ thuật và bay thử nghiệm thành công vào ngày 15/10/2026. Bước tiến quan trọng này mở ra triển vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức, gia tăng khả năng kết nối liên vùng và tạo đòn bẩy thuận lợi cho hoạt động giao thương, thu hút du khách.

Cùng với đó, không gian phát triển công nghiệp của tỉnh cũng được mở rộng đáng kể. Ngày 29/10/2026, Dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị tại xã Nam Cửa Việt đã chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 1.152 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung nguồn quỹ đất sạch dồi dào, sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư thứ cấp, hình thành thêm nhiều cơ sở sản xuất hiện đại và giải quyết bài toán việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Dù đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, nền kinh tế Quảng Trị vẫn phải đối mặt với không ít lực cản cần sớm tháo gỡ. Thực tế cho thấy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm và nhịp độ tăng trưởng giữa các ngành nghề chưa thực sự đồng đều. Ngoài ra, một số dự án trọng điểm vẫn đang vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục pháp lý, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Những tồn tại này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho chính quyền địa phương trong việc chuyển hóa dòng vốn đăng ký thành năng lực sản xuất và giá trị thực chất. Thu hút được nguồn vốn lớn mới chỉ là bước khởi đầu; hiệu quả tăng trưởng bền vững của Quảng Trị sẽ phụ thuộc quyết định vào sự quyết liệt trong khâu thực thi, tiến độ về đích của các công trình và năng lực vận hành sau đầu tư.