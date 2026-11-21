Làng Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới" vào năm 2023

Ngày 18/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5810/KH-UBND về triển khai thực hiện nội dung phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị định hướng phát triển du lịch nông thôn theo hướng xanh, bền vững, có trách nhiệm, chuyên nghiệp và mang bản sắc riêng; gắn hoạt động du lịch với bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan, di sản văn hóa, tri thức bản địa, phát huy giá trị nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP và đời sống cộng đồng.

Theo Kế hoạch, mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu 100% số xã có tiềm năng, lợi thế về du lịch nông thôn và thuộc lộ trình xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới được rà soát, đánh giá tài nguyên, hiện trạng và xác định định hướng phát triển điểm, mô hình hoặc sản phẩm du lịch phù hợp.

Tại mỗi xã được xác định có tiềm năng, lợi thế và đủ điều kiện phát triển du lịch nông thôn, phấn đấu hình thành hoặc nâng cấp ít nhất 1 điểm, mô hình hoặc sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với nông nghiệp, sinh thái, làng nghề, OCOP, văn hóa, lịch sử, ẩm thực hoặc đời sống cộng đồng.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đặt mục tiêu phấn đấu ít nhất 75% lao động trực tiếp tham gia hoạt động du lịch nông thôn tại các mô hình, điểm đến được hỗ trợ được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề, kỹ năng phục vụ, quản trị, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và kỹ năng số.

Đồng thời, 100% điểm du lịch nông thôn được công nhận và các mô hình được hỗ trợ từ Chương trình được cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, từng bước số hóa thông tin điểm đến, sản phẩm và dịch vụ.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Trị tập trung rà soát, đánh giá tiềm năng, xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Mặt khác, chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết yếu; xây dựng sản phẩm đặc trưng; phát triển thương hiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch; đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá điểm đến.

Theo danh mục dự kiến kèm theo Kế hoạch, nhiều địa bàn được định hướng phát triển, nâng cấp các điểm, mô hình và sản phẩm du lịch nông thôn với loại hình đa dạng.

Tiêu biểu như phát triển du lịch làng nghề chế biến thủy hải sản, trải nghiệm nông nghiệp tại xã Nam Trạch; du lịch sinh thái Non Mai – Sông Hãn, du lịch lịch sử “Về chiến khu xưa – Xuôi dòng Thạch Hãn” và du lịch cộng đồng gắn với văn hóa Bru-Vân Kiều tại xã Ba Lòng; du lịch trải nghiệm nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP tại xã Cam Lộ; du lịch cộng đồng giếng cổ Gio An tại xã Cồn Tiên và du lịch cộng đồng làng chài Vịnh Mốc tại xã Cửa Tùng...

Từ đó, tỉnh Quảng Trị hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch khu vực nông thôn, gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, sinh thái, nông nghiệp; từng bước đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.