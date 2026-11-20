Kế hoạch nhằm phát triển du lịch nông thôn theo hướng xanh, bền vững, có trách nhiệm, chuyên nghiệp và có bản sắc. Tỉnh hướng tới hình thành các điểm đến, mô hình và sản phẩm có chất lượng, có khả năng kết nối thị trường, đồng thời bảo tồn cảnh quan, di sản văn hóa và tri thức bản địa. Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP và đời sống cộng đồng được xác định là một trong những giải pháp đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Oxalis Adventure

Đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu 100% số xã có tiềm năng, lợi thế về du lịch nông thôn và thuộc lộ trình xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới được rà soát, đánh giá tài nguyên, hiện trạng và xác định hướng phát triển phù hợp. Tỉnh phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 75% lao động trực tiếp tham gia hoạt động du lịch tại các mô hình, điểm đến được hỗ trợ. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý 100% điểm du lịch nông thôn được công nhận và các mô hình được Chương trình hỗ trợ.

Đối với các xã có mô hình du lịch nông thôn thuộc phạm vi đánh giá Tiêu chí 3.5 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu 100% số điểm thuộc diện đánh giá được công nhận là điểm du lịch, điểm du lịch cộng đồng hoặc được công nhận sản phẩm OCOP theo quy định, đồng thời có lượng khách tăng hằng năm trong hai năm liền kề trước năm đánh giá. Riêng các xã nhóm 3 phấn đấu có ít nhất một điểm du lịch đặc trưng, thể hiện bản sắc của xã, được công nhận sản phẩm OCOP.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết, trên cơ sở khảo sát tài nguyên và đánh giá hiện trạng, tỉnh xây dựng đề án, kế hoạch phát triển du lịch nông thôn phù hợp với từng địa bàn. Các mô hình được lựa chọn sẽ được định hướng tổ chức không gian, rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu. Sản phẩm du lịch tập trung vào trải nghiệm nông nghiệp, sinh thái, làng nghề và văn hóa bản địa. Hộ dân, tổ cộng đồng và hợp tác xã được hỗ trợ tổ chức, quản lý dịch vụ và xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích.

Cùng với đó, xây dựng thương hiệu, nhận diện điểm đến và các công cụ quảng bá như bản đồ, mã QR, video. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng quản trị điểm đến, đón tiếp và tổ chức trải nghiệm. Hoạt động truyền thông, xúc tiến chú trọng giới thiệu sản phẩm trên báo chí, nền tảng số và kết nối điểm đến với doanh nghiệp lữ hành.

Ngoài ra, Quảng Trị ưu tiên xây dựng, nhân rộng các mô hình du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững, sử dụng lao động, nông sản và dịch vụ tại chỗ. Cơ sở dữ liệu du lịch nông thôn được xây dựng, cập nhật để phục vụ quản lý và quảng bá; rà soát cơ chế, chính sách, tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả các mô hình qua lượng khách, doanh thu, việc làm và mức độ hưởng lợi của cộng đồng.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn phát triển sản phẩm, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch, bồi dưỡng nhân lực và kết nối các điểm du lịch nông thôn với doanh nghiệp lữ hành. Bên cạnh đó, phối hợp số hóa điểm đến, xây dựng cơ sở dữ liệu, quảng bá trên nền tảng số; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch kết nối giữa các điểm du lịch nông thôn với các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh./.