Quảng Trị: Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường

Phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường- Ảnh minh hoạ

Ngày 9/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5603/KH-UBND về phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh, nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, hiệu quả, an toàn và bền vững, đóng vai trò nền tảng quan trọng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp địa phương dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hình thành năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, làm chủ, ứng dụng và chuyển giao một số công nghệ sinh học phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; thúc đẩy hình thành các sản phẩm, mô hình và hệ sinh thái doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản thế mạnh địa phương; giảm sử dụng vật tư hóa học, giảm chất thải và phát thải, hướng tới nông nghiệp xanh, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu triển khai ít nhất 15 nhiệm vụ, mô hình, dự án nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học; hình thành ít nhất 5 mô hình có hiệu quả, có khả năng nhân rộng và 5 sản phẩm, quy trình hoặc giải pháp công nghệ sinh học được ứng dụng, thương mại hóa.

Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 300 lượt cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất được đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và môi trường.

Tiếp đến, giai đoạn 2031 - 2035, tỉnh Quảng Trị hướng đến hình thành hệ sinh thái công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường; phát triển các chuỗi liên kết từ nghiên cứu, ứng dụng đến sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm.

Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp sinh học trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước, từng bước mở rộng xuất khẩu.

Nhằm thực hiện những mục tiêu nói trên, kế hoạch tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tăng trưởng ngành nông nghiệp và môi trường; xây dựng và phát triển tiềm lực công nghiệp sinh học; xây dựng và phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp sinh học; truyền thông nâng cao nhận thức về công nghiệp sinh học.

Việc triển khai kế hoạch được kỳ vọng tạo chuyển biến trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghiệp sinh học, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.