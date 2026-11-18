Tập huấn kỹ năng tổ chức tuyên truyền sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền, phổ biến chính sách, Luật pháp cho cán bộ MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Giữ bình yên từ những bản làng vùng biên

Con đường Quốc lộ 15D uốn lượn ôm lấy những sườn núi hùng vĩ dẫn chúng tôi lên xã biên giới La Lay, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây, gió đại ngàn thổi qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, hòa cùng nhịp sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đang ngày đêm bám bản, giữ đất. Giữa một vùng biên viễn rộng lớn với địa bàn phân bố không tập trung ấy, câu chuyện đưa pháp luật "thấm" vào từng nếp nhà, từng bản làng chưa bao giờ là dễ dàng.

Thế nhưng, bằng sự kiên trì, sáng tạo và tinh thần bám sát cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã La Lay đang chứng minh: Khi pháp luật được truyền tải bằng cái tâm và sự chân thành của đội ngũ cán bộ, nó sẽ trở thành thứ "giáp sắt" tự nhiên để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí ngay từ những xóm làng nhỏ nhất.

Nhớ lại những ngày tháng triển khai Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, ông Hồ Văn Ngơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Lay, không giấu được niềm vui vì những kết quả đã đạt được hiện nay. Với ông và những cán bộ Mặt trận ở đây, phòng chống tham nhũng không phải là những khẩu hiệu đao to búa lớn, mà bắt đầu từ những việc rất cụ thể, sát sườn với đời sống đồng bào.

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 22/8/2025 đến ngày 30/8/2026, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 53 cuộc họp dân với 2.915 lượt người tham gia. Không gian của những buổi họp ấy thường ấm cúng dưới nhà rông hoặc nhà văn hóa thôn, nơi Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cùng các chỉ thị của Đảng được lồng ghép uyển chuyển qua lời kể mộc mạc, dễ hiểu của những cán bộ Mặt trận. Họ không đọc điều luật khô khan, mà biến mỗi buổi tuyên truyền thành một diễn đàn để vận động bà con thực hành tiết kiệm, cùng nhau giám sát và phát hiện những biểu hiện lệch lạc.

Hiệu quả của phong trào ấy còn nằm ở quyền giám sát của người dân. Đi dọc các bản làng của La Lay những năm gần đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy bầu không khí dân chủ được thể hiện rõ nét. Trong kỳ báo cáo, MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên đã tổ chức và phối hợp tổ chức 15 cuộc giám sát, 16 cuộc lấy ý kiến nhân dân, cùng 86 cuộc tiếp xúc cử tri thu hút 2.343 lượt cử tri tham gia, qua đó tiếp thu và chuyển tải trọn vẹn 144 ý kiến đến các cơ quan có thẩm quyền.

Những công trình hạ tầng hay các chính sách an sinh, người dân không còn đứng ngoài cuộc. Điển hình như Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện 5 cuộc giám sát, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trực tiếp giám sát 5 công trình, dự án trên địa bàn. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số hay quản lý đất đai đều được thực hiện nghiêm túc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với UBND xã La Lay tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho 6 hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã.

Bà Hồ Thị Nghim, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn A Rông, chia sẻ, khi các chủ trương, chính sách được công khai rõ ràng, khi người dân được biết, được bàn và được trực tiếp giám sát, thì những biểu hiện tiêu cực hay lãng phí sẽ được hạn chế. Sự minh bạch ấy được minh chứng qua cách Mặt trận xã quản lý, phân bổ các nguồn lực xã hội. Điển hình như trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 vừa qua, MTTQ xã La Lay đã phối hợp vận động, tiếp nhận và trao tận tay 1.590 suất quà trị giá 1,126 tỷ đồng cùng 250 chiếc áo ấm cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn và trẻ em vùng biên giới. Từng gói quà, từng ký gạo đều đến đúng địa chỉ, không có sự trùng lặp hay thất thoát nhờ có sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng.

Không những thế, những mái ấm tình thương còn được xây dựng giữa đại ngàn biên giới. Ủy ban MTTQ xã đã xây 1 nhà Đại đoàn kết trị giá 70 triệu đồng, sửa chữa 3 nhà cho hộ khó khăn, khởi công xây dựng mới 5 nhà cho gia đình có công với cách mạng và trao 20 suất quà tri ân nhân ngày 27/7/2026. Khi xảy ra thiên tai, thời tiết cực đoan tháng 8/2026, Mặt trận đã hỗ trợ kịp thời 4,5 triệu đồng cùng lực lượng xung kích giúp bà con dựng lại những mái nhà bị tốc mái.

Ông Hồ Văn Lo, một người dân ở thôn A Bung, xúc động tâm sự rằng chính sự công khai, minh bạch trong từng chính sách hỗ trợ đã củng cố vững chắc niềm tin của bà con đối với Đảng và chính quyền. Người dân thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe sẽ đồng thuận ủng hộ. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ qua, toàn xã La Lay không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực hay đơn thư khiếu nại. Bên cạnh đó, Mặt trận còn hòa giải thành công 6 vụ việc tranh chấp đất đai, giữ bình yên cho xóm làng biên giới.

Khi pháp luật thấm sâu vào nhịp sống cơ sở

Từ câu chuyện thực tế tại miền núi La Lay cho thấy vai trò dẫn dắt và sức lan tỏa của hệ thống MTTQ các cấp. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "pháp luật chỉ thực sự có giá trị khi đi vào cuộc sống", MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng bám sát cơ sở và thực tiễn đời sống. Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hằng năm đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng, tập trung vào những vấn đề nóng được xã hội quan tâm như cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm ma túy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Phương thức tuyên truyền tại Quảng Trị được đổi mới. Nhiều hội thi, diễn đàn, hội thảo về Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, tố cáo được tổ chức. Đặc biệt, chuyển đổi số đã được các cấp thực hiện nghiêm túc và được lồng ghép thông tin tuyên truyền về pháp luật thông qua Cổng thông tin điện tử xã, trang Facebook, fanpage, Zalo, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, loa truyền thanh địa phương. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức các chuyên mục như "Đại Đoàn Kết", "Pháp luật và đời sống" kết hợp với việc xuất bản bản tin định kỳ hằng quý đã ra mắt hơn 1.000 tin bài, 73 infographic sinh động trực quan. Bên cạnh đó, các bảng tin, pano, áp phích, tờ rơi pháp luật được biên tập và thực hiện ở những nơi người dân dễ nhìn, dễ nhận diện. Đồng thời, trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức tới 340 cuộc đối thoại, tư vấn pháp luật thu hút hơn 23.800 lượt người tham gia, cùng nhiều cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Việc triển khai thực hiện pháp luật tại Quảng Trị còn tỏa sáng qua 282 mô hình tự quản đang hoạt động tại các khu dân cư. Đó là mô hình "Tuổi trẻ với pháp luật" tại phường Đông Hà và phường Đông Đà, là câu chuyện "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền" sưởi ấm tình thân ở thôn Tùng Luật (xã Cửa Tùng), phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" tại phường Đông Thuận và những "Tổ dân phố nói không với ma túy", mô hình nhắc nhở người dân không hát karaoke gây tiếng ồn quá giờ quy định tại phường Đông Sơn. Mỗi mô hình một phương thức hoạt động đã đưa quy định pháp luật vào nếp sống hằng ngày của cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc và cá tổ chức thành viên tại tỉnh Quảng Trị trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến của đồng bào dân tộc thiểu số và người dân địa phương

Song song với công tác tuyên truyền, MTTQ Việt Nam các cấp ở Quảng Trị còn khẳng định vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân thông qua công tác giám sát và phản biện xã hội. Đội ngũ cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào 69 dự thảo văn bản của Trung ương và các sở, ban, ngành, qua đó soi chiếu từ thực tiễn vào từng điều khoản chính sách.

Điểm nhấn trong năm 2026 là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 4 nội dung giám sát chuyên đề, bao gồm giám sát việc thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, công tác khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, và quy trình thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thông qua giám sát đã chỉ ra những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, từ đó kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời, củng cố niềm tin của Nhân dân vào bộ máy chính quyền.

Để làm được những điều đó, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở luôn được coi trọng. Từ những lớp tập huấn kỹ năng giám sát, phản biện xã hội, cách nắm bắt tâm tư Nhân dân, xử lý đơn thư tại La Lay và các xã tại Ba Lòng, Tà Rụt, đội ngũ cán bộ Mặt trận ngày càng trưởng thành, vững vàng về bản lĩnh và nghiệp vụ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, từ những bản làng vùng biên La Lay cho đến khắp các nẻo đường tỉnh Quảng Trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đang làm tốt sứ mệnh kết nối ý Đảng với lòng dân. Bằng sự kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền, vận động và tăng cường giám sát thực thi pháp luật, Mặt trận không chỉ giúp khơi dậy ý thức thượng tôn pháp luật trong mỗi người dân, mà còn góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ vững ổn định chính trị và bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi pháp luật thực sự đi vào cuộc sống bằng niềm tin và sự đồng thuận, đó cũng là vùng đất Quảng Trị vững bước tiến tới tương lai.