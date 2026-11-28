Theo thông tin ban đầu, vật thể bằng kim loại, có hình trụ, đường kính ước tính khoảng 0,2m, dài khoảng 1,5m, đã bị rỉ sét và nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở. Vật thể được nghi là bom hoặc vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Hiện trường sạt lở tại Km9+400 quốc lộ 15D ở Quảng Trị tiếp tục bị sụt trượt, khiến đá tràn ra đường, gây ách tắc giao thông. Ảnh: SXD.

Liên quan đến sự việc trên, Trung tá Nguyễn Đức Thảo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay cho biết thêm, ngay sau khi nhận tin vào sáng cùng ngày, đơn vị đã yêu cầu tạm dừng thi công; phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và thôn La Lay tổ chức tiếp cận từ xa, cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng nguy hiểm; cắt cử lực lượng dân quân, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và Công an viên trực canh gác 24/24 giờ; đồng thời, tuyên truyền, cảnh báo, không để người dân và phương tiện đến gần khu vực này cho đến khi có phương án xử lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đơn vị đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để điều lực lượng công binh đến xử lý. Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Đức Thảo, vật thể nghi là bom nằm tại khu vực sạt lở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.

Do trời mưa và xuất hiện sương mù làm hạn chế tầm nhìn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay cho biết, các lực lượng dự tính sẽ nhờ người dân bản địa thông thuộc địa hình dẫn đường, đi vòng qua núi để tiếp cận hiện trường.

Như Báo Đại đoàn kết đã đưa tin, vào rạng sáng cùng ngày, tại vị trí nói trên, đất đá ở ta luy dương tiếp tục sụt trượt, với khối lượng ước tính khoảng 1.500m3, gây ách tắc giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với các lực lượng biên phòng và công an lập rào chắn; đồng thời bố trí máy móc, nhân sự đến hiện trường để tổ chức khắc phục sự cố.

Ngày 13/11, khu vực này cũng bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Ảnh: SXD.

Trước đó, ngày 13/11, đoạn Km9+400 quốc lộ 15D cũng bị sạt lở, khiến đất đá tràn xuống đường và gây ách tắc giao thông đến Cửa khẩu Quốc tế La Lay.