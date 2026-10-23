Quảng Trị: Phát hiện, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh

Ngày 23/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, sau gần 2 tháng triển khai tìm kiếm tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Riêng trong hai ngày 20 và 21/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục phát hiện thêm hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh.

Trong đó, hài cốt được phát hiện ngày 20/10 tại khu vực rừng tràm ông Hồ Thon cùng các di vật gồm 4 cúc áo quân phục, 8 khuy tăng và 18 chiếc đinh đóng quan tài.

Ngày 21/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một hài cốt cùng các di vật gồm một tấm tăng, 6 cúc áo quân phục và 15 chiếc đinh đóng quan tài tại khu vực rừng tràm ông Hồ Khiêm, cách vị trí phát hiện hài cốt trước đó ở rừng tràm của ông Hồ Thon khoảng 50m về phía Đông.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn, bảo quản, thờ cúng trang nghiêm, chờ tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Video: Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh

Từ đầu tháng 9 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kiên trì đào, xử lý hàng trăm mét khối đất, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, qua đó đã phát hiện, quy tập 20 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt được tìm thấy cùng nhiều di vật như cúc áo quân phục, tăng bộ đội, đinh đóng quan tài và các dấu tích liên quan, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Trước đó, ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Trong năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, tập trung vào các khu vực có thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Các lực lượng chức năng đã tăng cường khảo sát thực địa, thu thập tài liệu, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm theo địa bàn được phân công. Đáng chú ý, tỉnh đã tổ chức 2 hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi và Cồn Tiên. Qua quá trình xác minh, tổ chức tìm kiếm, các lực lượng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Tính chung trong năm 2026 và quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, đã rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ đối với 1.198 mộ liệt sĩ theo đúng hồ sơ quản lý, góp phần nâng cao độ chính xác, thống nhất của dữ liệu phục vụ công tác quản lý và xác định danh tính liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 50 xã, phường. Đến nay, công tác lấy mẫu đã hoàn thành đối với 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập. Đối với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, qua 4 đợt triển khai cao điểm, toàn tỉnh đã thu nhận được 5.297 mẫu trên tổng số 5.442 trường hợp được đề xuất. Việc mở rộng thu thập mẫu sinh phẩm, kết hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và đối chiếu thông tin tạo cơ sở khoa học phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.