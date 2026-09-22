Quảng Trị: Phát hiện, quy tập 6 hài cốt liệt sĩ ở khu phố Thành Cổ

Lực lượng chức năng phát hiện 6 hài cốt liệt sĩ khi thi công công trình ở khu phố Thành Cổ

Ngày 22-9, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 6 liệt sĩ vừa được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 phát hiện, quy tập tại khuôn viên đang thi công một chi nhánh ngân hàng ở khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên đang thi công một chi nhánh ngân hàng ở khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Cùng với các hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô...

Đại tá Trương Viết Hải dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ vừa được quy tập tại khu vực

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên công trình ở khu phố Thành Cổ

Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.