Các hài cốt liệt sĩ đang được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 chăm sóc, hương khói chu đáo. (Ảnh: H.M)

Từ thông tin do nhân dân cung cấp và các dấu tích chiến trường, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 từng bước xác định vị trí, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong. (Ảnh: H.M)

Đáng chú ý, nhiều hài cốt được phát hiện nằm sâu dưới các hầm cá nhân, giao thông hào; một số ở tư thế nằm trên cáng thương, được bọc trong tăng võng. Cùng với đó, đơn vị tìm thấy nhiều di vật như: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa và vật dụng sinh hoạt.

Sau khi quy tập, các hài cốt được lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN, phục vụ công tác xác định danh tính, sau đó đưa về quàn tại đơn vị. Cán bộ, nhân viên Đội tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: H.M)

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.