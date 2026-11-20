Ngày 20/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 5 - 20/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát hiện, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, từ những nguồn tin do nhân dân cung cấp kết hợp với các dấu tích chiến trường, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã từng bước xác định vị trí, tổ chức lực lượng đào tìm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, Đội phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được phát hiện trong tư thế nằm trên cáng thương, bọc trong tăng võng.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, nhiều di vật được phát hiện cùng với các hài cốt liệt sĩ như dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Ngay sau khi quy tập, 14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính.

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.