Lực lượng khắc phục sạt lở phát hiện quả bom vùi trong đất đá. (Ảnh: HIẾU MINH)

Thông tin ban đầu, quả bom đường kính khoảng 0,2m, dài khoảng 1,5m, đã bị rỉ sét và nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, từ đêm 27/11, khoảng 1.700m³ đất đá từ ta-luy dương tại Km9+400 Quốc lộ 15D bất ngờ đổ xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn tuyến giao thông dẫn lên Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Lực lượng chức năng lập rào chắn để bảo đảm an toàn. (Ảnh: HIẾU MINH)

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp lực lượng công an, biên phòng tổ chức rào chắn, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện và máy móc đến hiện trường để khắc phục. Tuy nhiên, khi việc san gạt đất đá đang được triển khai thì phát hiện bom.

Việc phát hiện bom khiến công tác khắc phục sạt lở trên tuyến đường huyết mạch kết nối với Cửa khẩu quốc tế La Lay thêm khó khăn.

Trên toàn tuyến Quốc lộ 15D ghi nhận hơn 10 điểm sạt trượt lớn nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện toàn bộ khu vực sạt lở đã được rào chắn, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.