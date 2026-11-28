Quảng Trị: Phát hiện một quả bom thời chiến tranh ở khu vực sạt lở trên Quốc lộ 15D
Ngày 28/11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình khắc phục điểm sạt lở tại Km9+400, Quốc lộ 15D, lực lượng thi công phát hiện một quả bom tại khu vực sạt lở. Công tác san gạt, thu dọn đất đá phải tạm dừng để xử lý quả bom.
Thông tin ban đầu, quả bom đường kính khoảng 0,2m, dài khoảng 1,5m, đã bị rỉ sét và nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở.
Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, từ đêm 27/11, khoảng 1.700m³ đất đá từ ta-luy dương tại Km9+400 Quốc lộ 15D bất ngờ đổ xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn tuyến giao thông dẫn lên Cửa khẩu quốc tế La Lay.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp lực lượng công an, biên phòng tổ chức rào chắn, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện và máy móc đến hiện trường để khắc phục. Tuy nhiên, khi việc san gạt đất đá đang được triển khai thì phát hiện bom.
Việc phát hiện bom khiến công tác khắc phục sạt lở trên tuyến đường huyết mạch kết nối với Cửa khẩu quốc tế La Lay thêm khó khăn.
Trên toàn tuyến Quốc lộ 15D ghi nhận hơn 10 điểm sạt trượt lớn nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hiện toàn bộ khu vực sạt lở đã được rào chắn, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quang-tri-phat-hien-mot-qua-bom-thoi-chien-tranh-o-khu-vuc-sat-lo-tren-quoc-lo-15d-post1006117.html