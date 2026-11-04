Quảng Trị: Phát hiện một người vận chuyển tê tê đi tiêu thụ

Cá thể Tê tê nặng gần 3kg đã được giao cho đơn vị chuyên môn chăm sóc, cứu hộ

Ngày 4.11, tin từ Công an xã Lệ Thủy (Quảng Trị) cho biết: Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ P.V.D (SN 1986) trú tại bản Cửa Mẹc, xã Kim Ngân đang vận chuyển một cá thể tê tê trên tuyến đường liên xã qua thôn An Xá, xã Lệ Thủy.

Cá thể tê tê, còn gọi là trút, có khối lượng khoảng 3kg. Làm việc với cơ quan công an, P.V.D khai nhận đã mua cá thể này tại khu vực đường 10, xã Kim Ngân, đang đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Công an xã lập biên bản đối tượng

Công an xã Lệ Thủy đã bàn giao cá thể tê tê cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Vụ việc đang được xác minh, lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.