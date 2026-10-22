Quảng Trị:Phát hiện hố sụt sâu 120m, có rừng nguyên sinh ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Hố sụt vừa phát hiện tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát

Ngày 22.10, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông tin về việc các chuyên gia phát hiện, khảo sát một hố sụt quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát.

Kết quả khảo sát ban đầu ghi nhận hố sụt có chiều dài ước tính 190m, rộng 140m, sâu khoảng 120m; diện tích khu vực gần 2ha. Hố có hình dạng chiếc bát úp ngược, không gian mở rộng dần từ trên xuống dưới.

Toàn bộ lòng hố được bao phủ bởi hệ sinh thái rừng nguyên sinh, thảm thực vật phát triển xanh tốt. Tán cây dày che khuất phần lớn cấu trúc địa chất, khiến hố sụt khó được nhận biết khi quan sát từ trên cao.

Manh mối đầu tiên xuất hiện khi một thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ rà soát ảnh vệ tinh Google Earth, nhận thấy vệt đen lớn bất thường giữa rừng. Sau ba đợt bay flycam kiểm tra thực địa, nhóm mới xác định được chính xác vị trí hố sụt.

Một góc hố sụt nhìn từ trên cao

Để tiếp cận khu vực, đoàn khảo sát gồm 24 thành viên thực hiện hành trình kéo dài 6 ngày 5 đêm. Các thành viên vượt hàng chục kilomet đường rừng, qua những bãi đá tai mèo sắc nhọn trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng giữa mùa khô.

Từ miệng hố, đoàn phải sử dụng kỹ thuật đu dây cùng thiết bị an toàn chuyên dụng để xuống đáy đo đạc. Địa hình hiểm trở khiến việc tiếp cận, khảo sát đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện và kỹ thuật.

Dưới đáy hố, nhiều khối đá vôi sạt lở nằm ngổn ngang; trên vách đá còn dấu tích thạch nhũ. Đoàn cũng phát hiện nhiều bộ xương, sọ khỉ và số lượng lớn vỏ ốc rải rác. Trong thời gian khảo sát, các thành viên vẫn nghe tiếng khỉ, ghi nhận thêm sự hiện diện của động vật hoang dã tại khu vực.

Thảm thực vật được phát hiện

Ốc khe - một trong những loại ốc ở các khe suối khu vực Chà Nòi - Khe Gát

Ở trung tâm đáy hố, nền đá vôi có hiện tượng xâm thực mạnh với hàng trăm khe nứt và lỗ rỗng. Nước thoát xuống bên dưới qua những khoảng rỗng này, thay vì tập trung thành một dòng chảy lớn.

Đoàn đã tìm kiếm các dấu hiệu địa chất có thể dẫn tới hang động ngầm nhưng chưa tìm thấy cửa hang để tiếp tục thám hiểm trong phạm vi khảo sát. Những ghi nhận bước đầu bổ sung thông tin về đặc điểm địa chất và hệ sinh thái của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.