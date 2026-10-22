Quảng Trị: Phát hiện hố sụt khổng lồ sâu 120m bên trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Theo kết quả khảo sát ban đầu, hố sụt có chiều dài ước tính 190m, rộng 140m và sâu khoảng 120m, diện tích khu vực gần 2 hecta. Đáng chú ý, toàn bộ lòng hố sụt được bao phủ bởi hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Tán cây dày đặc che khuất phần lớn cấu trúc địa chất khiến hố sụt khó được nhận biết khi quan sát từ trên cao.

Hố sụt khổng lồ giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được công bố. Ảnh: Jungle Boss.

Manh mối ban đầu được 1 thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ phát hiện khi rà soát ảnh vệ tinh Google Earth và nhận thấy một vệt đen lớn bất thường. Qua 3 đợt bay flycam kiểm tra thực địa, vị trí chính xác của hố sụt mới được xác định.

Hình dạng hố sụt vừa mới được phát hiện. Ảnh: Jungle Boss.

Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đội ngũ Công ty TNHH Jungle Boss phối hợp với các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ tổ chức khảo sát, tiếp cận hố sụt. Đoàn khảo sát gồm 24 thành viên, thực hiện hành trình kéo dài 6 ngày 5 đêm. Cả đoàn đã vượt qua hàng chục km đường rừng, bãi đá tai mèo sắc nhọn và điều kiện thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trong mùa khô để tiếp cận miệng hố sụt. Để xuống được đáy hố sụt đo đạc, khảo sát, các thành viên phải vượt qua địa hình hiểm trở, sử dụng kỹ thuật đu dây cùng những thiết bị an toàn chuyên dụng. Các thông số ghi nhận cho thấy hố sụt hình dạng chiếc bát úp ngược, mở rộng dần từ trên xuống dưới.

Vách hố sụt vừa mới phát hiện. Ảnh: Jungle Boss.

Dưới đáy hố sụt, đoàn ghi nhận nhiều khối đá vôi lớn do sạt lở, dấu tích thạch nhũ trên vách đá và thảm thực vật phát triển xanh tốt. Đặc biệt, nhiều bộ xương, sọ khỉ cùng lượng lớn vỏ ốc nằm rải rác, ước tính lên đến hàng triệu con. Tiếng khỉ vang vọng giữa những tán rừng cho thấy khu vực này còn là nơi sinh sống của động vật hoang dã.

Đoàn thám hiểm phát hiện nhiều vỏ ốc bên dưới hố sụt. Ảnh: Jungle Boss.

Đoàn cũng phát hiện nền đá vôi ở trung tâm đáy hố bị xâm thực mạnh, hình thành hàng trăm khe nứt và lỗ rỗng giúp nước thoát xuống dưới. Tuy nhiên các chuyên gia chưa tìm thấy cửa hang ngầm có kích thước đáng kể trong phạm vi khảo sát.

Đường khảo sát đến hố sụt gặp nhiều trở ngại. Ảnh: Jungle Boss.

Phát hiện này bổ sung thêm dữ liệu về địa chất địa mạo của Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi được mệnh danh là "vương quốc hang động".

Việc phát hiện hố sụt sâu khoảng 120m tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát tiếp tục cung cấp thêm thông tin về đặc điểm địa chất và hệ sinh thái trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.