Quảng Trị: Phát hiện hàng trăm sản phẩm kẹo, bánh không rõ nguồn gốc

Ngày 20/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết: Qua tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Y.N trên đường Ngô Gia Tự, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, đơn vị này đã phát hiện 266 sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn, sản xuất tại Trung Quốc và Thái Lan, gồm: Thanh cua xé sợi ăn liền và các loại kẹo không có hóa đơn, chứng từ, được xác định là hàng nhập lậu, trị giá hơn 14 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa bị thu giữ.

Ông Lương Duy Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 1 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, trước đó, Đội QLTT số 1cũng đã kiểm tra hộ kinh doanh B.P ở phường Đồng Hới, phát hiện 203 sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc và Thái Lan không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, tổng trị giá hơn 16 triệu đồng.

Tại địa bàn các phường Đông Hà, phường Nam Đông Hà và các xã Hiếu Giang, Cam Lộ, Đội QLTT số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị phát hiện 3 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 21,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; buộc tiêu hủy 374 bánh trung thu và 100 thực phẩm, như: Mít sấy, bánh quy, táo đỏ sấy khô, tổng trị giá hơn 19,5 triệu đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại cơ sở kinh doanh.

Được biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra 267 vụ, xử lý 205 vụ; tiền xử phạt vi phạm hành chính khoảng 2,762 tỉ đồng, tiền bán hàng tịch thu trên 2,47 tỉ đồng, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước trên 5,6 tỉ đồng.