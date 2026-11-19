Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị ký kết, chứng nhận giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm" - Ảnh: chinhphu.vn

Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, trong năm 2026 và quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này thể hiện nỗ lực của các lực lượng trong việc rà soát địa bàn, xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm, góp phần đưa các liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang.

Toàn tỉnh cũng đã rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ đối với 1.198 mộ liệt sĩ theo đúng hồ sơ quản lý. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất của dữ liệu, phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý và xác định danh tính liệt sĩ.

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, Quảng Trị tập trung triển khai các giải pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin, trong đó chú trọng thu thập mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 50 xã, phường. Đến nay, công tác lấy mẫu đã hoàn thành đối với 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

Đối với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, qua 4 đợt triển khai cao điểm, toàn tỉnh đã thu nhận được 5.297 mẫu trên tổng số 5.442 trường hợp được đề xuất.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: chinhphu.vn

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", quyết tâm hoàn thành xuất sắc Chiến dịch 500 ngày đêm, Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2 được triển khai từ ngày 15/11/2026 đến ngày 27/7/2027.

Nội dung thi đua tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại nước bạn Lào; thực hiện tốt công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân; chấp hành nghiêm quy trình, quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ.

Đợt thi đua xác định chỉ tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập 202 hài cốt liệt sĩ trở lên và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Trong đó, Ban CHQS các xã, phường chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin; duy trì cung cấp thông tin hằng tuần, phối hợp chặt chẽ với các đội tìm kiếm, quy tập để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2 và Chiến dịch 500 ngày đêm./.