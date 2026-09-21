Quảng Trị phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2026 đạt 79.000 tỷ đồng

Kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường và kênh phân phối

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch 4300/KH-UBND về phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu những tháng cuối năm 2026.

Theo Kế hoạch, tỉnh Quảng Trị xác định đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông và tiêu thụ hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường trong những tháng cuối năm 2026, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2026.

Cụ thể, tỉnh phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 đạt khoảng 79.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng cuối năm 2026 phấn đấu đạt khoảng 223 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 627 triệu USD, hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 đạt khoảng 79.000 tỷ đồng.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tổ chức và hỗ trợ triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm, tuần hàng và quảng bá sản phẩm trong những tháng cuối năm; ưu tiên sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Quảng Trị sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, hội chợ, triển lãm, tuần hàng, kết nối cung cầu và quảng bá sản phẩm, tập trung vào các thời điểm mua sắm cao điểm và Tết Nguyên đán năm 2027.

Tỉnh hỗ trợ đưa sản phẩm sản xuất trong tỉnh, nhất là sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng vào hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện lợi và các kênh bán hàng trực tuyến.

Cùng với đó, tăng cường kết nối sản xuất với tiêu dùng, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm và các sản phẩm có khả năng cung ứng trong những tháng cuối năm; đẩy mạnh các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng biên giới.

Thương mại điện tử tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp mở rộng thị trường. Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và nền tảng số; tăng cường livestream, quảng bá và giới thiệu sản phẩm trên môi trường số. Tỉnh cũng khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ số trong bán hàng, quản lý và phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao kỹ năng kinh doanh số và tiếp cận khách hàng.

Gắn phát triển thị trường với du lịch, thương mại biên giới

Một nội dung khác được Quảng Trị chú trọng là gắn hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm với các chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch, lễ hội và các điểm đến; tăng cường giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu, điểm du lịch và các tuyến tàu du lịch.

Tỉnh sẽ tăng cường kết nối, quảng bá và tiêu thụ hàng hóa thông qua các cửa khẩu quốc tế, khu kinh tế và các tuyến giao thông trên Hành lang kinh tế Đông - Tây; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, kết nối đối tác và lưu thông hàng hóa với các địa phương trong nước, Lào và Thái Lan.

Đồng thời, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển, lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa; kịp thời nắm bắt, xử lý hoặc tham mưu xử lý các vướng mắc phát sinh tại cửa khẩu, trong hoạt động logistics và chuỗi cung ứng.

Đối với hoạt động xuất khẩu, Quảng Trị sẽ cung cấp thông tin về thị trường, chính sách thương mại, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và yêu cầu của các thị trường nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Tỉnh cũng tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu trực tiếp và trực tuyến; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, chương trình kết nối giao thương trong và ngoài nước, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế và khả năng xuất khẩu. Cùng với đó là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn, chứng nhận và đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong xuất khẩu.

Trong những tháng cuối năm, Quảng Trị sẽ theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa; chủ động phương án bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là trong các dịp lễ, Tết và thời điểm nhu cầu mua sắm cao.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường nhằm xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, tăng cường đối thoại, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa; cung cấp kịp thời thông tin thị trường, chính sách và các chương trình hỗ trợ để doanh nghiệp chủ động mở rộng thị trường.

Theo phân công, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đối với các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt kế hoạch. Sở Công Thương đồng thời chủ trì triển khai các giải pháp phát triển thị trường trong nước, khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, thương mại điện tử và kết nối cung cầu; cung cấp thông tin thị trường, chính sách thương mại và yêu cầu của thị trường nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA, thực hiện thủ tục cấp C/O, tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu, lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu và trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.