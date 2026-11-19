Ngày 19/11, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Đền ơn đáp nghĩa’, quyết tâm hoàn thành xuất sắc Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, phong trào thi đua được triển khai từ ngày 15/11/2026 đến ngày 27/7/2027.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2026. Ảnh: H.C

Nội dung thi đua tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại nước bạn Lào; thực hiện tốt công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

Đặc biệt, chỉ tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 202 hài cốt liệt sĩ trở lên được xác định là một trong những mục tiêu cụ thể của đợt thi đua.

Toàn cảnh buổi lễ.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phong trào, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin; duy trì cung cấp thông tin hằng tuần, phối hợp chặt chẽ với các đội tìm kiếm, quy tập nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng đã trao Giấy khen tặng 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2026.

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