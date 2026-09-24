Quảng Trị: Phấn đấu tháng 10/2026 phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (áo xanh, ở giữa) trao đổi với các đại biểu tại công trình Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I. (Ảnh: HG)

Cùng làm việc có các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch có 4 dự án thành phần: dự án cơ sở hạ tầng, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và 2 Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và III. Tổng mức đầu tư toàn bộ Trung tâm điện lực Quảng Trạch là 125.746 tỷ đồng (tương đương 4,8 tỷ USD). Trong đó, dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch hiện đã giải ngân 3.111/4.818 tỷ đồng, đạt 64,57% tổng mức đầu tư).

Đối với Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I công suất 1.403MW, tổng mức đầu tư 42.023 tỷ đồng, tiến độ tổng thể dự án đến nay đạt 99,63%, dự kiến phát điện thương mại tổ máy 1 vào tháng 11/2026, tổ máy 2 vào tháng 12/2026.

Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, công suất 1.500MW, tổng mức đầu tư 52.490 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện hoàn thiện, trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Hiện, nhà thầu đang triển khai các thủ tục để thi công văn phòng tạm, khu nhà ở… nhằm phục vụ triển khai công trình chính của dự án, dự kiến phát điện thương mại tổ máy số 1 vào tháng 2/2030, tổ máy số 2 vào tháng 4/2030.

Dự kiến quý I/2031, Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III sẽ phát điện thương mại tổ máy số 1 và tổ máy số 2 vào quý II/2031.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương (bên trái) mong muốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhiệt điện tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch để góp phần tăng trưởng của tỉnh. (Ảnh: HG)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương mong muốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch để sớm đưa vận hành các dự án theo đúng tiến độ; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai các dự án.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan trong việc triển khai các dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch, chậm nhất đến ngày 15/10 phải hoàn thành bàn giao toàn bộ phần diện tích đất còn lại cho chủ đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ, đáp ứng mục tiêu phát điện thương mại vào ngày 20/10 bởi đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh, góp phần đóng góp vào tăng trưởng và khẳng định hiệu quả của dự án.

Toàn cảnh Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và 2 nhà máy nhiệt điện LNG sẽ được xây dựng bên cạnh và phía trước. (Ảnh: HG)

Cùng với đó sẽ đề nghị sớm khởi công các hạng mục chính của dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II để tạo khí thế triển khai chung; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu đến ngày 31/12, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 15%, qua đó vừa thúc đẩy tiến độ dự án, vừa tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, cần đẩy nhanh thủ tục để triển khai Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III.

Đồng thời, cần rà soát quy hoạch tỉnh và hiện trạng kết nối giao thông trong khu vực, xác định nhu cầu, các tuyến kết nối cần thiết và xây dựng lộ trình đầu tư cụ thể, bảo đảm hạ tầng giao thông đi trước một bước, phục vụ yêu cầu phát triển lâu dài của Trung tâm điện lực Quảng Trạch và Khu kinh tế Hòn La.