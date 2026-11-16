Quảng Trị: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 10,6% năm 2026, duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Quảng Trị sau 1 năm vận hành, đã cơ bản ổn định, từng bước phát huy hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân.

Với xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, Quảng Trị đang từng bước cụ thể hóa các mục tiêu chuyển đổi số bằng việc tăng cường nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ và triển khai các nền tảng số dùng chung.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu đưa sân bay Quảng Trị vào khai thác từ tháng 5/2027.

Quảng Trị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; quyết tâm chính trị, đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển; bám sát kịch bản tăng trưởng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2026 đạt 10,6%.

Tỉnh đang triển khai cơ chế “Luồng xanh” khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, cơ quan chủ trì bắt buộc phải thực hiện gán nhãn nhận diện theo hướng dẫn tại Công văn số 8699/VP-HCC ngày 05/10/2026 của Văn phòng UBND tỉnh. Trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, văn bản trình phải thiết lập độ khẩn là “Hỏa tốc” và bổ sung cụm từ “Luồng xanh” vào phần trích yếu để ưu tiên xử lý. Sau hơn 1 tháng triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”, Quảng Trị đã tiếp nhận 14 hồ sơ thủ tục liên quan dự án trọng điểm, gồm 1 hồ sơ thuộc “Luồng xanh 24 giờ”, 13 hồ sơ thuộc “Luồng xanh 60%”. Toàn bộ hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn.

Tỉnh xác định là phát triển Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng. Với tiềm năng lớn về điện gió, điện mặt trời và các nguồn điện khác, địa phương có nhiều điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, bài toán đặt ra không chỉ là phát triển thêm nguồn điện mà còn phải đồng bộ hệ thống lưới truyền tải, nâng cao khả năng giải tỏa công suất và thu hút các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng.

Tỉnh Quảng Trị thu hút các tập đoàn kinh tế lớn đến nghiên cứu, triển khai đầu tư, trong đó có dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối do Sun Group đầu tư. Dự án đã được khởi công ngày 30/10/2026 với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Trị đang thu hút các tập đoàn kinh tế lớn đến nghiên cứu, triển khai đầu tư, trong đó có dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối do Sun Group đầu tư. Dự án đã được khởi công ngày 30/10/2026 với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng.

Trong phát triển du lịch, tỉnh Quảng Trị đang chuyển từ tư duy khai thác mùa vụ sang xây dựng sản phẩm, tổ chức sự kiện và tạo sức hút quanh năm. UBND tỉnh đã thông qua đề án tổ chức Tuần văn hóa – du lịch Quảng Trị, dự kiến diễn ra định kỳ 7 ngày vào cuối mỗi tháng, từ tháng 11.2026 đến hết tháng 12.2027. Đây là cách làm rất mới, khắc phục tính mùa vụ trong du lịch.

Trong năm 2026, Quảng Trị tổ chức thành công lễ hội Vì hòa bình lần 2.

Thông qua Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I/2026 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 13 – 15 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 10%, đưa du lịch đóng góp từ 10% GRDP trở lên. Chuỗi 14 tuần văn hóa – du lịch được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hút điểm đến và tạo đà cho Năm Du lịch quốc gia – Quảng Trị 2027.

“Với tinh thần đã quyết thì phải làm, đã làm thì phải làm nhanh, làm đúng và làm đến cùng, Quảng Trị tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, vẫn cân đối nguồn lực để triển khai các dự án cần tập trung trong lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Hạ tầng chiến lược có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là những tuyến hạ tầng chiến lược theo kết nối trục Đông- Tây, kết nối cửa khẩu và các cảng biển”, Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết.

Với tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, giữ vai trò cửa ngõ giao thương trên hành lang kinh tế Đông - Tây.