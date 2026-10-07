Quảng Trị: Phân công 5 Phó Chủ tịch trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn

Ngày 7/10, nguồn tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương đã phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dù đã có nhiều nỗ lực, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 vẫn còn thấp. Nhiều dự án lớn có nguy cơ không giải ngân hết số vốn được bố trí trước ngày 31/12/2026, dẫn đến mất vốn, hủy vốn và ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Để tập trung xử lý tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh phân công 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các nhóm dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương. Ảnh: Trường Nhật

Theo đó, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phụ trách 5 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Gio Linh làm chủ đầu tư và các dự án trọng điểm được phân công.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách 1 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quảng Trạch làm chủ đầu tư.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách 4 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Diên Sanh và UBND các xã Diên Sanh, Mỹ Thủy, Hiếu Giang làm chủ đầu tư.

Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách 4 dự án do Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và UBND xã Triệu Phong làm chủ đầu tư.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách 6 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật và Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được yêu cầu trực tiếp kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư để chỉ đạo, đôn đốc tiến độ. Việc kiểm tra, làm việc phải hoàn thành trước ngày 8/10. Những khó khăn, vướng mắc của từng dự án phải được xử lý nhằm nâng tỷ lệ giải ngân, phấn đấu đến hết ngày 31/12/2026 đạt 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.

Cùng với việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, Quảng Trị cũng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, cập nhật tiến độ giải ngân, báo cáo những khó khăn, vướng mắc và thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao phụ trách.

Người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả thực hiện và giải ngân vốn. Trường hợp không giải ngân hết, dẫn đến mất vốn, hủy vốn, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả này.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các dự án; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh nêu rõ, chậm ở khâu nào, lĩnh vực nào thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm.

Đối với khâu thanh toán, Kho bạc Nhà nước khu vực XII và các phòng giao dịch được yêu cầu rút ngắn thủ tục, bảo đảm việc thanh toán nhanh, kịp thời và đúng quy định. Định kỳ trước 14h thứ Sáu hằng tuần, cơ quan này phải báo cáo chi tiết kết quả giải ngân để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, các dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương được kéo dài chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026. Trong khi đó, thời gian thực hiện còn lại không nhiều và địa phương sắp bước vào mùa mưa bão.

Việc phân công cụ thể lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách từng nhóm dự án, cùng với yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu, nhằm tập trung tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân. Mục tiêu được Quảng Trị đặt ra là đến cuối năm 2026 giải ngân 100% nguồn vốn được phép kéo dài, hạn chế nguy cơ mất, hủy vốn.