Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 20/11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một ôtô tải chở vật liệu xây dựng tông gãy lan can cầu rồi lao xuống sông.

Rất may, tài xế đã kịp thoát khỏi phương tiện trước khi xe chìm hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phạm Văn Thuyên (45 tuổi, trú tại thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch) điều khiển ôtô tải chở vật liệu xây dựng lưu thông qua cầu Tùng Lý, thuộc thôn Quảng Châu. Khi đang di chuyển trên cầu, phương tiện bất ngờ gặp sự cố, tông gãy lan can rồi lao xuống sông.

Mặc dù bị thương, tài xế Phạm Văn Thuyên đã kịp thoát ra khỏi cabin, bơi vào bờ trước khi chiếc xe chìm hoàn toàn.

Phát hiện sự việc, người dân đi đường nhanh chóng đến hỗ trợ, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc ôtô tải chìm hoàn toàn dưới sông, trên mặt nước xuất hiện vệt dầu loang. Vụ tai nạn cũng khiến khoảng 5m lan can cầu Tùng Lý bị gãy, hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời triển khai biện pháp xử lý sự cố.

Lực lượng chức năng đang xác minh biển kiểm soát phương tiện, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và triển khai phương án trục vớt ôtô tải bị chìm dưới sông./.