Quảng Trị: Nỗi lo bờ biển bị xâm thực mùa mưa bão

Biển xâm thực gây xói lở, ảnh hưởng đến các công trình, rừng phòng hộ và sinh kế và an toàn của người dân tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Biển xâm thực gây xói lở, ảnh hưởng đến các công trình, rừng phòng hộ và sinh kế và an toàn của người dân tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Biển xâm thực gây xói lở, ảnh hưởng đến các công trình, rừng phòng hộ và sinh kế và an toàn của người dân tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Biển xâm thực gây xói lở, ảnh hưởng đến các công trình, rừng phòng hộ và sinh kế và an toàn của người dân tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Biển xâm thực gây xói lở, ảnh hưởng đến các công trình, rừng phòng hộ và sinh kế và an toàn của người dân tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Biển xâm thực gây xói lở, ảnh hưởng đến các công trình, rừng phòng hộ và sinh kế và an toàn của người dân tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Nhiều gốc cây phi lao của rừng phòng hộ có bộ rễ lớn ăn sâu dưới lòng đất cũng bị biển xâm thực làm cho trơ gốc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Nhiều gốc cây phi lao của rừng phòng hộ có bộ rễ lớn ăn sâu dưới lòng đất cũng bị biển xâm thực làm cho trơ gốc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Biển xâm thực gây xói lở, ảnh hưởng đến các công trình, rừng phòng hộ và sinh kế và an toàn của người dân tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Biển xâm thực gây xói lở, ảnh hưởng đến các công trình, rừng phòng hộ và sinh kế và an toàn của người dân tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Biển xâm thực gây xói lở, ảnh hưởng đến các công trình, rừng phòng hộ và sinh kế và an toàn của người dân tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Nhiều gốc cây phi lao của rừng phòng hộ có bộ rễ lớn ăn sâu dưới lòng đất cũng bị biển xâm thực làm cho trơ gốc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Nhiều gốc cây phi lao của rừng phòng hộ có bộ rễ lớn ăn sâu dưới lòng đất cũng bị biển xâm thực làm cho trơ gốc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Biển xâm thực gây xói lở, ảnh hưởng đến các công trình, rừng phòng hộ và sinh kế và an toàn của người dân tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Biển xâm thực gây xói lở, ảnh hưởng đến các công trình, rừng phòng hộ và sinh kế và an toàn của người dân tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Nhiều gốc cây phi lao của rừng phòng hộ có bộ rễ lớn ăn sâu dưới lòng đất cũng bị biển xâm thực làm cho trơ gốc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Bờ biển qua xã Cửa Việt bị sạt lở do biển xâm thực. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Nhiều gốc cây phi lao của rừng phòng hộ có bộ rễ lớn ăn sâu dưới lòng đất cũng bị biển xâm thực làm cho trơ gốc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Nhiều gốc cây phi lao của rừng phòng hộ có bộ rễ lớn ăn sâu dưới lòng đất cũng bị biển xâm thực làm cho trơ gốc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Nhiều gốc cây phi lao của rừng phòng hộ có bộ rễ lớn ăn sâu dưới lòng đất cũng bị biển xâm thực làm cho trơ gốc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)