Quảng Trị: Nỗi ám ảnh từ trại gà sát khu dân cư

Ruồi nhặng "tấn công" nhà dân

Báo Bảo vệ pháp luật nhận được phản ánh của nhiều hộ dân tại thôn Quảng Trường, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị về tình trạng họ phải sống trong cảnh ruồi nhặng xuất hiện dày đặc, kèm mùi hôi khó chịu mỗi ngày. Người dân cho rằng tình trạng này liên quan đến hoạt động chăn nuôi tại một trang trại nằm cách khu dân cư khoảng 100m.

Để tìm hiểu sự việc, ngày 12/10, có mặt tại thôn Quảng Trường, phóng viên ghi nhận tình trạng ruồi xuất hiện dày đặc tại một số hộ dân sống gần khu vực trang trại chăn nuôi. Những đàn ruồi xuất hiện dày đặc trong khu vực sinh hoạt, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Bà Đoàn Thị Thu bên những vỉ bắt ruồi đặc kín.

Tại nhà bà Đoàn Thị Thu, tình trạng ruồi nhặng xuất hiện khá dày. Theo bà Thu, khoảng gần một tháng trở lại đây, gia đình thường xuyên phải đóng kín cửa nhưng vẫn không thể tránh được mùi hôi và ruồi.

“Ruồi bu nhiều quá chú ạ, nhiều lúc ăn cơm cũng không nổi vì mùi quá nặng. Có khi gà chết họ thả xuống ao trước trang trại cho cá ăn, nhưng mưa xuống cá chưa kịp ăn nên làm hôi thối nồng nặc. Ban đêm cũng không ngủ được, cửa phải đóng kín nhưng vẫn không hết mùi”- Bà Thu phản ánh.

Ruồi nhặng dính đặc vỉ bẩy trong bếp ăn nhà dân.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, người dân còn lo ngại tình trạng ruồi xuất hiện kéo dài có thể tác động đến môi trường sống và sức khỏe của các hộ dân.

Gia đình bà Phạm Thị Hảo , sống gần khu vực trang trại cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bà Hảo cho biết ruồi và mùi hôi xuất hiện thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm.

“Trang trại chăn nuôi mà họ làm ngay khu dân cư, quá gần với nhà tôi. Những ngày qua cả gia đình tôi luôn trong tình trạng sống chung với ruồi. Có ngày tôi bẫy hơn 15 vỉ ruồi. Vừa rồi ruồi nhiều quá gia đình đã mua thuốc về phun nhưng phun xong tình trạng lại đâu vào đấy”. Bà Hảo nói.

Theo bà Hảo, khu vực này hiện có hoạt động chăn nuôi gà và bò. Người dân thường xuyên nhìn thấy xe chở rơm vào trang trại với số lượng lớn.

“Nếu cứ để như vậy, bà con ở đây chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Chúng tôi đã kiến nghị đến chính quyền địa phương. Hôm qua xã đã cho người về kiểm tra rồi” - Bà Hảo cho biết thêm.

Ruồi bu kín bếp điện nấu cơm.

Liên quan tới thực trạng này, ngày 11/10, tại khu vực chăn nuôi gà của Công ty Tổng Hợp Điện Mặt Trời thôn Quảng Trường, UBND xã Tân Gianh đã có buổi làm việc với đại diện công ty và các hộ gia đình chịu ảnh hưởng của tình trạng ruồi nhặng bủa vây này.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đồng- Cán bộ kỹ thuật công ty thừa nhận tình trạng ruồi xuất hiện tại trang trại, thời gian xuất hiện ruồi vào khoảng 15 ngày về trước. Đồng thời cho biết sẽ xử lý hết số gà cũ trước ngày 20/10, đồng thời hiện công ty đang mua thuốc khắc phục phun diệt ruồi. Cũng theo ông Đồng đoàn vật nuôi tại trang trại hiện tại có khoảng khoảng 12.000-14.000 con gà.

Được biết, tình trạng này đã từng diễn ra vào tháng 8/2025 và đã được công ty khắc phục, tuy nhiên tới nay lại tiếp tục xảy ra và thậm chí nặng nề hơn.

Chính quyền đã tiếp nhận phản ánh

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Hải- Chủ tịch UBND xã Tân Gianh xác nhận, chính quyền địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân và tổ chức kiểm tra.

“Sau khi tiếp nhận phản ánh của bà con, UBND xã đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra tình trạng tại khu vực trang trại chăn nuôi trên và một số hộ dân cạnh trang trại. Tại đây đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận tình trạng ruồi xuất hiện nhiều tại khu dân cư” - ông Hải cho biết và nhấn mạnh: “Quan điểm của chính quyền xã là luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Nhưng nếu để xảy ra sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm”.

Chỗ nào trong nhà dân cũng nhiều ruồi nhặng.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ trang trại tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng trong khu vực trang trại và khu vực xung quanh để hạn chế tình trạng ruồi, nhặng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

UBND xã cũng yêu cầu chủ trang trại cam kết đến ngày 17/10 phải hoàn thành việc phun khử trùng và khắc phục tình trạng ruồi nhặng gây ảnh hưởng đến khu dân cư.

Ruồi làm ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt của người dân.

Trong khi chờ cơ quan chức năng có kết luận cụ thể, hàng chục hộ dân tại thôn Quảng Trường mong muốn tình trạng ruồi và mùi hôi sớm được xử lý dứt điểm, trả lại môi trường sống bình thường cho người dân.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.