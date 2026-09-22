Quảng Trị: Nỗ lực tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công ở Dốc Miếu

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiến hành tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh tại khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh. (Ảnh: Xuân Diện)

Sau khi nghiên cứu, xác minh thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, khoanh vùng khu vực nghi có phần mộ 11 liệt sĩ. Công tác tìm kiếm được triển khai từ ngày 16/9 đến nay.

Trước đó, cuối tháng 8/2026, ông Nguyễn Lai, 72 tuổi, quê gốc xã Gio Linh, hiện trú tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp thông tin và sơ đồ chôn cất 11 liệt sĩ đặc công cho chính quyền xã Gio Linh.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh tại khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh. (Ảnh: Xuân Diện)

Theo ông Lai, năm 1965, khi mới 11 tuổi và đang cư trú tại làng Lan Đình, ông đã trực tiếp chứng kiến và cùng dân làng tổ chức chôn cất 11 liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh đồn 46 Dốc Miếu và đồn Quốc Tế bằng bộc phá đêm 29/4/1965.

Theo ký ức của ông Lai, các liệt sĩ được đưa về chôn cất tại rừng cao-su gần cổng làng Lan Đình, nằm nối tuyến Quốc lộ 1 từ Gio Linh đi Bến Hải.

Trong số 11 liệt sĩ, có một người cao khoảng 1,58m, nước da ngăm, mặc bộ đồ bộ đội, quần xắn tới gối, đi dép râu. Trên cơ thể có những vết thương lớn ở vùng cằm và ngực do trúng mìn. Đặc biệt, trên cánh tay người liệt sĩ có khắc dòng chữ “NGUYỄN KIẾN”. Phần mộ liệt sĩ này được chôn sát mộ bà nội của ông Lai.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiến hành tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh tại khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh. (Ảnh: Xuân Diện)

Trong số 11 liệt sĩ còn có một nữ đặc công. 9 người còn lại chưa xác định được danh tính. Sau khi chôn cất, các phần mộ không có bia do điều kiện chiến tranh; độ sâu ban đầu khoảng 40cm.

Tại hiện trường, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu lực lượng tìm kiếm tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm khi cần thiết; phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, nhất là các nhân chứng, người từng sinh sống, chiến đấu tại khu vực để thu thập thêm thông tin có giá trị. Quá trình tìm kiếm phải thực hiện chặt chẽ, tỉ mỉ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.