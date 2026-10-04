Quảng Trị: Nỗ lực đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân

Dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên vượt chỉ tiêu đề ra

Điểm đáng ghi nhận tại Quảng Trị không chỉ nằm ở việc mở rộng nguồn vốn mà còn ở cách tổ chức Đoàn gắn tăng trưởng với nâng cao chất lượng tín dụng. Trong khi mức tăng trưởng dư nợ chung đạt 7,6%, dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên tăng 12,8%, vượt chỉ tiêu đề ra. Kết quả này cho thấy sự chủ động của các cấp bộ Đoàn trong phối hợp với NHCSXH tuyên truyền chính sách, rà soát nhu cầu vay vốn và đồng hành cùng người dân trong quá trình sử dụng vốn.

Đoàn Thanh niên đồng hành cùng người dân trong quá trình sử dụng vốn vay NHCSXH

Ngay từ đầu năm 2026, Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác với mục tiêu kiểm tra tối thiểu 20% số xã có hoạt động ủy thác, cao hơn mức tối thiểu 15% theo quy định. Đáng chú ý, việc kiểm tra không thực hiện dàn trải mà tập trung vào những địa bàn, Tổ TK&VV có chất lượng hoạt động cần củng cố, có nợ quá hạn, lãi tồn; đồng thời 100% Tổ xếp loại khá và trung bình được đưa vào kế hoạch kiểm tra.

Cách làm có trọng tâm này đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động. Đến tháng 10/2026, trên 97% Tổ TK&VV do Đoàn Thanh niên quản lý được xếp loại tốt, không còn Tổ trung bình và không có Tổ yếu. Quan trọng hơn, qua kiểm tra, những tồn tại về nợ quá hạn, lãi tồn và hoạt động của Tổ được nhận diện cụ thể để có giải pháp củng cố, xử lý ngay từ cơ sở.

Đồng chí Lê Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại hội nghị tập huấn tại Lệ Thuỷ, Quảng Trị

Tỉnh đoàn cũng đưa các chỉ tiêu về tăng trưởng dư nợ, chất lượng Tổ TK&VV, nợ quá hạn, lãi tồn, gửi tiết kiệm và giảm địa bàn chưa có hoạt động ủy thác của Đoàn vào tiêu chí đánh giá công tác Đoàn. Qua đó, hoạt động ủy thác được gắn trực tiếp với trách nhiệm của tổ chức Đoàn và cán bộ phụ trách tại từng địa bàn.

Giảm 50% số xã “trắng” so với đầu năm

Một điểm sáng khác là nỗ lực mở rộng hoạt động ủy thác đến những địa bàn còn khoảng trống. So với đầu năm 2026, đến tháng 10/2026, Quảng Trị đã giảm được 50% số xã “trắng” chưa có Tổ TK&VV do Đoàn Thanh niên quản lý.

Đây là kết quả đáng ghi nhận trong quá trình từng bước mở rộng phạm vi nhận ủy thác, để nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp cận gần hơn với người dân.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn dành sự quan tâm đến các địa bàn thuộc 248 xã biên giới, nơi việc đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng có ý nghĩa thiết thực trong hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Việc tiếp tục thu hẹp các địa bàn “trắng” vì vậy không đơn thuần là mở rộng quy mô nhận ủy thác mà còn là nối dài khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi tới những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Hội nghị tập huấn Nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác vốn vay từ NHCSXH trong hệ thống Đoàn Thanh niên cơ sở, diễn ra tại Lệ Thuỷ, Quảng Trị

Tinh thần bám sát cơ sở tiếp tục được thể hiện trong hoạt động kiểm tra, giám sát và tập huấn nghiệp vụ tại Nam Gianh và Lệ Thủy từ ngày 29/9 đến 2/10/2026. Hoạt động không chỉ dừng ở kiểm tra hồ sơ mà được triển khai từ xã, Tổ TK&VV đến từng hộ vay, kết hợp tập huấn, trao đổi và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở.

Cán bộ Đoàn cùng NHCSXH trực tiếp “gõ cửa từng nhà”, gặp gỡ người vay để nắm tình hình sử dụng vốn, trả nợ, trả lãi, gửi tiết kiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế. Qua đó, những trường hợp nợ quá hạn, lãi tồn hay những vấn đề trong quá trình sử dụng vốn được nắm bắt cụ thể để kịp thời phối hợp tháo gỡ.

Đó cũng là cách tổ chức Đoàn phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của NHCSXH tại cơ sở. Không chỉ tuyên truyền, đưa chính sách đến với người dân, Đoàn Thanh niên còn bám địa bàn, đồng hành cùng hộ dân trong suốt quá trình sử dụng vốn, góp phần bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, an toàn và hiệu quả.

Tăng trưởng đi cùng chất lượng, tập trung kiểm tra những điểm cần củng cố, chủ động đặt mục tiêu cao hơn yêu cầu và từng bước thu hẹp địa bàn “trắng” đang cho thấy cách làm trách nhiệm, sát cơ sở của tuổi trẻ Quảng Trị. Từ mỗi Tổ TK&VV được củng cố, mỗi hộ vay được đồng hành đến mỗi địa bàn được mở rộng hoạt động ủy thác, Đoàn Thanh niên đang trở thành “cánh tay nối dài” của NHCSXH, góp phần đưa mạch nguồn tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.