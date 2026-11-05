Quảng Trị: Những dấu hỏi liên quan công trình kè tiền tỉ ở An Xuân Hà

Không chỉ chậm tiến độ, những bất thường được ghi nhận tại hiện trường còn đặt ra nhiều câu hỏi về việc tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình và trách nhiệm kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư.

Từ kết cấu công trình đến thực tế thi công

Men theo con đường nhỏ chạy dọc bờ sông Thạch Hãn, phóng viên Báo Công an nhân dân tiếp cận công trường thi công kè chống sạt lở qua thôn An Xuân Hà.

Trước mắt chúng tôi, một bên là những ngôi nhà dân, bên kia là dòng sông với những chiếc thuyền neo đậu sát bờ. Trên tuyến kè dài 450m, các hạng mục thi công vẫn trong tình trạng dang dở, có đoạn đã được lát bê tông, có đoạn mới hoàn thành phần đất đắp. Đáng chú ý, tại hiện trường xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường về kỹ thuật thi công, nhất là ở phần nền kè và các cấu kiện bê tông, đặt ra những câu hỏi về chất lượng công trình.

Một góc đoạn kè An Hà vừa cơ bản hoàn thành thi công.

Theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của UBND xã Nam Cửa Việt, dự án sửa chữa, khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn An Hà (cũ), nay thuộc thôn An Xuân Hà, có tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng được phê duyệt là 3.288.942.000 đồng. Công trình được đầu tư xây dựng tuyến kè dài 450m và ba tuyến đường phục vụ thi công kết hợp quản lý, với tổng chiều dài 79,18m.

Theo tài liệu thiết kế, tuyến kè được chia thành hai đoạn với kết cấu bảo vệ mái và chân kè tương đối cụ thể. Đoạn phía sông, từ lý trình K0+000 đến K0+372 và K0+450, dài tổng cộng 378m, sử dụng tấm lát bê tông B20 kích thước 40x40x12cm, phía dưới là lớp đệm cấp phối đá dăm dày 10cm và vải địa kỹ thuật. Các tấm lát được bố trí trong hệ thống khung giằng bê tông cốt thép B20, cứ 10m bố trí một khung giằng gồm ba giằng ngang. Phía đỉnh kè được khóa bằng dầm bê tông cốt thép kích thước 20x22cm; chân kè được gia cố bằng hệ thống cốt thép, rọ đá và kết cấu chống xói lở.

Mặt bằng thi công kè An Hà, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, với lớp đất đá san lấp gồ ghề, chưa thấy dấu vết lu lèn rõ ràng.

Đoạn phía đồng, từ K0+372 đến K0+450, dài 78m, cũng được thiết kế mái kè lát tấm bê tông B20, có lớp đệm cấp phối đá dăm, vải địa kỹ thuật và hệ thống khung giằng bê tông cốt thép. Riêng phần đỉnh kè có kết cấu dầm bê tông cốt thép kích thước 20x40cm.

Đáng chú ý, tài liệu thiết kế quy định công tác đất phải sử dụng đất đắp kè tận dụng từ đất đào C2, đạt hệ số đầm chặt K=0,9. Một kỹ sư cho biết đây là chỉ tiêu kỹ thuật cần được kiểm soát trong quá trình thi công bởi nếu nền đất đắp không bảo đảm độ chặt có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của kết cấu phía trên, làm tăng nguy cơ lún, biến dạng và hư hỏng công trình trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, có mặt tại công trường, phóng viên ghi nhận nhiều vị trí mái kè chưa được lát tấm bê tông đã xuất hiện tình trạng sạt trượt, đất đắp bị xói lở. Đáng chú ý, phần nền kè được đắp bằng những lớp đất có màu sắc khác nhau, bề mặt gồ ghề, không đồng đều, không thấy dấu hiệu rõ ràng của việc lu lèn, đầm chặt. Thực trạng này đặt ra câu hỏi liệu công tác đắp đất, xử lý nền và kiểm soát độ chặt có được thực hiện đúng yêu cầu thiết kế, đặc biệt là chỉ tiêu K=0,9 đã được phê duyệt?

Một số vị trí đất đắp ven mép sông tại công trình kè An Hà có dấu hiệu sạt lở, đất đá trôi xuống sát mặt nước.

Không chỉ nền đất đắp, chất lượng các cấu kiện bê tông cũng là vấn đề cần được làm rõ. Theo thiết kế, tấm lát mái kè phải sử dụng bê tông B20, kích thước 40x40x12cm, đặt trên lớp đệm cấp phối đá dăm và vải địa kỹ thuật. Hệ thống khung giằng, dầm khóa đỉnh và chân kè có nhiệm vụ liên kết, giữ ổn định các tấm lát, hạn chế tác động của dòng chảy và xói lở. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng bê tông, kích thước cấu kiện, lớp đệm và quá trình lắp đặt có ý nghĩa trực tiếp đối với độ bền công trình.

Công trường ngổn ngang, ai kiểm soát chất lượng và an toàn?

Ngày 3/11 vừa qua, thời điểm phóng viên có mặt, công trường kè An Xuân Hà vắng bóng công nhân và máy móc thi công. Dọc tuyến, những chồng tấm lát bê tông cùng nhiều loại vật tư, vật liệu nằm bên vệ đường, có nơi cỏ đã mọc xen lẫn. Nhiều hạng mục vẫn dang dở, đất đá ngổn ngang, trong khi những đoạn kè chưa được gia cố tiếp tục đối mặt với nguy cơ xói lở khi mùa mưa lũ đang diễn ra ở Quảng Trị.

Những chiếc xô nhựa được dùng để che ổ cắm điện ngoài trời tại khu vực thi công kè An Hà, đặt ra lo ngại về an toàn điện.

Không chỉ ngổn ngang vật liệu, công tác bảo đảm an toàn tại công trường cũng bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại. Tại một số vị trí, thiết bị điện phục vụ thi công được che chắn sơ sài bằng những chiếc xô, thùng nhựa úp lên phía trên. Một người dân sống gần công trình bày tỏ lo ngại: “Mùa này mưa liên tục, điện đóm ngoài trời mà chỉ lấy xô nhựa úp lên thì ai dám chắc an toàn. Chúng tôi sống ngay bên cạnh, ngày nào cũng đi qua khu vực này nên rất lo”.

Đáng chú ý, tại một số vị trí khác, những hố đào sâu, thành hố gần như dựng đứng, phía dưới đọng nước nhưng chưa được rào chắn bảo vệ đầy đủ. Trong khi đó, tuyến đường ven sông thường xuyên có người dân qua lại, các hoạt động sinh hoạt và neo đậu thuyền diễn ra ngay sát khu vực thi công. “Ban ngày còn nhìn thấy mà tránh, chứ ban đêm hoặc trời mưa lớn, chỉ cần sơ ý là có thể rơi xuống hố. Công trình làm để bảo vệ nhà cửa, đất đai cho dân thì trước hết phải bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình thi công”, một người dân địa phương phản ánh.

Theo hồ sơ dự án, đơn vị thực hiện gói thầu xây lắp là Công ty TNHH MTV Hưng Khởi, có địa chỉ tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị, do ông Lê Công Nghị làm Giám đốc. Hợp đồng điện tử số HD2600133290_2606081717, được in từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có giá trị 3.352.155.097 đồng, theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hố đào không có rào chắn bảo vệ, cùng nhiều vật tư xây dựng tập kết sát đường dân sinh tại khu vực thi công kè An Hà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Điều đáng quan tâm là tiến độ thi công công trình. Theo ghi nhận của chúng tôi ngày 3/11, mới có khoảng 200m trong tổng chiều dài 450m kè cơ bản được hoàn thiện; khoảng 250m còn lại vẫn đang ở những giai đoạn thi công khác nhau, chưa kể các hạng mục phụ trợ và công việc hoàn thiện trên toàn tuyến. Trong khi đó, theo mốc dự kiến ngày 31/12/2026, thời gian còn lại để hoàn thành công trình chưa đầy hai tháng.

Với khối lượng công việc còn lại, cùng những bất lợi về thời tiết trong mùa mưa lũ, việc tổ chức thi công để bảo đảm tiến độ đang đặt ra không ít thách thức. Đặc biệt, đối với công trình kè chống sạt lở, các công đoạn xử lý nền, đắp đất, thi công lớp đệm, kết cấu bảo vệ mái và chân kè đều phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi nghiệm thu, chuyển sang hạng mục tiếp theo.

Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt trong quản lý công trình kè An Hà

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân về những vấn đề liên quan đến công trình kè chống sạt lở bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn An Xuân Hà, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt cho biết, đã yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo tình hình thi công; kiên quyết yêu cầu nhà thầu khắc phục những hạng mục chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật. Ông Dũng cũng thừa nhận, trong quá trình triển khai, đơn vị thi công khó tránh khỏi những sai sót.

Nhiều dấu hỏi về chất lượng thi công và an toàn tại công trình kè An Hà, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, với vai trò người đứng đầu UBND xã, đồng thời là người đứng đầu cơ quan được giao làm chủ đầu tư dự án, trách nhiệm của ông Dũng không chỉ dừng lại ở việc chỉ đạo, đôn đốc tiến độ. Điều quan trọng hơn là tổ chức kiểm tra, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công và an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực dự án. Những tồn tại được phản ánh cần có biện pháp xử lý cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và kiểm tra kết quả khắc phục.

Đáng chú ý, theo thông tin phóng viên tìm hiểu, công tác giải ngân vốn đầu tư công tại xã Nam Cửa Việt từng bị nhắc nhở qua các đợt kiểm tra thực tế của ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị. Nếu những tồn tại này kéo dài, vấn đề cần xem xét không chỉ là khó khăn khách quan trong triển khai dự án mà còn là hiệu quả tổ chức thực hiện, năng lực điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương.

Từ câu chuyện giải ngân đầu tư công đến những vấn đề xảy ra tại công trình kè An Hà, yêu cầu đặt ra đối với Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt là phải thể hiện trách nhiệm bằng kết quả quản lý cụ thể. Một công trình hoàn thành đúng thời hạn nhưng không bảo đảm chất lượng, hoặc trong quá trình thi công để xảy ra nguy cơ mất an toàn cho người dân, đều không thể được xem là thực hiện đầy đủ mục tiêu đầu tư. Vì vậy, những chỉ đạo mà ông Dũng đề cập cần được kiểm chứng bằng hoạt động kiểm tra, hồ sơ giám sát, biện pháp xử lý và kết quả khắc phục thực tế.