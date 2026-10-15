Quảng Trị: Nhiều mô hình thiết thực thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em

Ngày 14/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021-2025.

Được biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Quang cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua, dự án đã từng bước đưa bình đẳng giới vào đời sống cộng đồng thông qua những mô hình, con người và những thay đổi căn bản. Đáng chú ý là sự thay đổi về nhận thức của cộng đồng đối với bình đẳng giới. Toàn tỉnh đã thành lập 242 tổ truyền thông cộng đồng; củng cố, thành lập mới 72 “Địa chỉ tin cậy”; duy trì hiệu quả 44 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, tạo môi trường để trẻ em nâng cao kiến thức, kỹ năng, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến bản thân. Quảng Trị cũng đã tổ chức 86 cuộc đối thoại chính sách, tạo điều kiện để phụ nữ trực tiếp phản ánh nhu cầu, đề xuất giải pháp về vốn, việc làm, đào tạo nghề, phát triển sinh kế, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bạo lực gia đình.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông, Dự án 8 còn chú trọng nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua hỗ trợ mô hình sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ; ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiếp cận thương mại điện tử. Qua đó, nhiều phụ nữ từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất gắn với thị trường.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng được triển khai cho nhiều nhóm đối tượng có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và cộng đồng, như: Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, cán bộ hội, cán bộ thôn, bản, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng... Qua đó, tạo thêm những “hạt nhân” có khả năng tuyên truyền, vận động và thúc đẩy bình đẳng giới tại cơ sở.

20 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Dự án 8 được tuyên dương tại hội nghị

Song song với đó, toàn tỉnh đã tổ chức 86 cuộc đối thoại chính sách, mà phụ nữ không chỉ là người nghe chính sách mà từng bước trở thành người tham gia trao đổi, phản ánh nhu cầu và đề xuất giải pháp. Dự án 8 cũng đã quan tâm đến quyền năng kinh tế của phụ nữ thông qua việc hỗ trợ các mô hình sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị cho biết, trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy những mô hình hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao quyền năng kinh tế, kỹ năng số và năng lực lãnh đạo của phụ nữ; ưu tiên địa bàn khó khăn, nhóm phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

20 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Dự án 8 nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Sự kiện nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân đã tích cực và bền bỉ đóng góp cho sự thay đổi ở cộng đồng, ghi nhận những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực tiễn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em.