Ngày 20/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản nhắc nhở lần đầu 56 cơ quan, đơn vị, địa phương và ban quản lý dự án do không thực hiện hoặc thực hiện không đạt chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công đăng ký trong tuần 46 (từ ngày 6 - 12/11).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương kiểm tra dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà (cũ). (Ảnh: Tiến Nhất).

Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quảng Trạch đăng ký giải ngân thêm 17 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ giải ngân 120 triệu đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cam Lộ đăng ký gần 7,86 tỷ đồng nhưng chỉ thực hiện được 1,77 tỷ đồng.

Một số địa phương đăng ký giải ngân hàng tỷ đồng nhưng không phát sinh kết quả, gồm xã Tuyên Phú (5,27 tỷ đồng), xã Phong Nha (3,94 tỷ đồng), xã Nam Ba Đồn (2,45 tỷ đồng), phường Nam Đông Hà (2,06 tỷ đồng) và phường Đồng Thuận (1 tỷ đồng).

Ở cấp tỉnh, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Công an tỉnh, Bảo tàng tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa cũng không phát sinh giải ngân dù đã đăng ký chỉ tiêu.

Trong 56 đơn vị bị nhắc nhở có 9 sở, ngành và đơn vị cấp tỉnh, 41 xã, phường cùng 6 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khẩn trương khắc phục.

Các chủ đầu tư phải rà soát tiến độ từng dự án, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán; đồng thời đăng ký chỉ tiêu giải ngân hằng tuần sát với khả năng thực hiện, không để tình trạng đăng ký nhưng không làm được.

Sở Tài chính được giao theo dõi kết quả giải ngân từng tuần, báo cáo các đơn vị không đăng ký hoặc thường xuyên không đạt chỉ tiêu để UBND tỉnh xem xét, chấn chỉnh.

Đáng chú ý, kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt rà soát, tham mưu xử lý đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tổ công tác đặc biệt gồm 12 thành viên do ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, có nhiệm vụ rà soát, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc của các dự án, phân công trách nhiệm, thời hạn giải quyết cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thời hạn. Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (qua Sở Tài chính - Cơ quan Thường trực) và UBND tỉnh về kết quả thực hiện định kỳ vào ngày 25 hằng tháng.